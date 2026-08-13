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झारखंड में कांग्रेस का मार्च और सत्याग्रह, हल्द्वानी सभास्थल शुद्धिकरण की घटना का करेंगे विरोध

रांची: हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद रैली स्थल का शुद्धिकरण गंगाजल से किये जाने की घटना की तपिश झारखंड तक आ पहुंची है. JPCC के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इस घटना शर्मनाक और स्तब्धकारी करार दिया है.

इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने झारखंड के सभी जिलों के कांग्रेस अध्यक्षों को निर्देश जारी कर 14 अगस्त 2026 को सभी जिला मुख्यालय में शाम में विशाल मार्च एवं सत्याग्रह का आयोजन करें. अखिल भारतीय कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के पत्र के आलोक में इसका आयोजन किया जाएगा.

कांग्रेस पार्टी की ओर से हल्द्वानी की घटना को लेकर बनाए गए कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने दी. उन्होंने कहा कि इस मार्च राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अथवा भारत के संविधान निर्माता डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा तक जाएगा और वहीं सभा होकर संपन्न हो जाएगा. जहां ऐसे भेदभाव के विरुद्ध अपने दृढ़ विरोध दर्ज करने तथा कांग्रेस अध्यक्ष के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए सत्याग्रह किया जाएगा.

झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि यह शर्मनाक कृत्य केवल कांग्रेस अध्यक्ष का अपमान नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की गरिमा तथा सामान्य बंधुत्व एवं सामाजिक न्याय तथा मानवीय गरिमा के संवैधानिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है. भारत के संविधान से संचालित लोकतांत्रिक समाज में ऐसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं और मानसिकता का कोई स्थान नहीं है. यह घृणित कृत्य भाजपा द्वारा पोषित की जा रही भेद-भावपूर्ण मानसिकता का स्पष्ट प्रतिबिंब है. देश में भाजपा की विभाजनकारी मंशा को उजागर करता है.