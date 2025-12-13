ETV Bharat / state

नेशनल टैलेंट हंट कर रही कांग्रेस, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, प्रवक्ता-मीडिया पैनलिस्ट, प्रचार कोर्डिनेटर समेत कई मौके मिलेंगे

कांग्रेस का राष्ट्रीय टैलेंट हंट ( Etv Bharat )

भिवानीः कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने के लिए तकनीकि रूप से समर्पित कार्यकर्ताओं का चयन करेगी. संविधान, लोकतंत्र और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले योग्य लोगों का पार्टी की ओर से चयन किया जायेगा. इसके लिए पार्टी की ओर से नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम को शुरू किया गया है. कई स्तर पर खरा उतरने के बाद लोगों का सिलेक्शन कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी. प्रशिक्षण के बाद चयनित उम्मीदवार मेन सोसाइटी, स्ट्रीम मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर पार्टी का पक्ष रखेंगे. चयनित युवाओं को पार्टी में प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, रिसर्च कोर्डिनेटर, प्रचार कोर्डिनेटर सहित अन्य पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा. ये जानकारी शनिवार को भिवानी में पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा कांग्रेस के मीडिया संयोजक चांदवीर हुड्डा ने दी. पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है अभियानः प्रचार-प्रसार में अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले भाजपा हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ी पार्टी नजर आती है. अपनी पार्टी की नीतियों को ना केवल मेन स्ट्रीम मीडिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपना पक्ष रखने में भाजपा अग्रणी रूप से नजर आती है. भाजपा के इसी प्रचार का तोड़ निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रचार का जवाब प्रचार से देने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश भर में युवाओं को कांग्रेस के संगठनात्मक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए ऐसे लोगों की तलाश कर रही है, जो ना केवल बौद्धिक रूप से सक्षम हो, बल्कि जिनमें कांग्रेस पार्टी का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने की योग्यता हो. ऐसे लोगों को पार्टी में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आगे पद भी दिया जा रहा है. इसके लिए कांग्रेस ने 'नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम' की घोषणा की है. हरियाणा सहित पूरे देश में ये चयन प्रक्रिया चलाई जाएगी. हरियाणा कांग्रेस के मीडिया विभाग के संयोजक चांदवीर हुड्डा (Etv Bharat)