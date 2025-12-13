नेशनल टैलेंट हंट कर रही कांग्रेस, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, प्रवक्ता-मीडिया पैनलिस्ट, प्रचार कोर्डिनेटर समेत कई मौके मिलेंगे
कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों और नीयत को जन-जन तक पहुंचाने के लिए नेशनल टैलेंट हंट के जरिए तकनीकि रूप से दक्ष युवाओं का चयन करेगी.
Published : December 13, 2025 at 8:43 PM IST
भिवानीः कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने के लिए तकनीकि रूप से समर्पित कार्यकर्ताओं का चयन करेगी. संविधान, लोकतंत्र और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले योग्य लोगों का पार्टी की ओर से चयन किया जायेगा. इसके लिए पार्टी की ओर से नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम को शुरू किया गया है. कई स्तर पर खरा उतरने के बाद लोगों का सिलेक्शन कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी. प्रशिक्षण के बाद चयनित उम्मीदवार मेन सोसाइटी, स्ट्रीम मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर पार्टी का पक्ष रखेंगे. चयनित युवाओं को पार्टी में प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, रिसर्च कोर्डिनेटर, प्रचार कोर्डिनेटर सहित अन्य पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा. ये जानकारी शनिवार को भिवानी में पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा कांग्रेस के मीडिया संयोजक चांदवीर हुड्डा ने दी.
पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है अभियानः प्रचार-प्रसार में अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले भाजपा हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ी पार्टी नजर आती है. अपनी पार्टी की नीतियों को ना केवल मेन स्ट्रीम मीडिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपना पक्ष रखने में भाजपा अग्रणी रूप से नजर आती है. भाजपा के इसी प्रचार का तोड़ निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रचार का जवाब प्रचार से देने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश भर में युवाओं को कांग्रेस के संगठनात्मक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए ऐसे लोगों की तलाश कर रही है, जो ना केवल बौद्धिक रूप से सक्षम हो, बल्कि जिनमें कांग्रेस पार्टी का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने की योग्यता हो. ऐसे लोगों को पार्टी में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आगे पद भी दिया जा रहा है. इसके लिए कांग्रेस ने 'नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम' की घोषणा की है. हरियाणा सहित पूरे देश में ये चयन प्रक्रिया चलाई जाएगी.
मीडिया विभाग के संयोजक चांदवीर हुड्डा पहुंचे भिवानीः हरियाणा कांग्रेस के मीडिया विभाग के संयोजक चांदवीर हुड्डा ने शनिवार को भिवानी में पत्रकार वार्ता आयोजित कर पार्टी की इस नई नीति के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि टैलेंट हंट कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रतिभाशाली, बौद्धिक, ऊर्जावान और कांग्रेस पार्टी की बात रखने में सक्षम जुझारू युवा की टीम पार्टी तैयार करने जा रही है जिन्हें ना केवल पद दिए जाएंगे, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण देकर कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार को मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर पक्ष रखने का दायित्व दिया जायेगा. चयनित युवाओं को पार्टी से जुड़ी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का दायित्व दिया जायेगा.
प्रचार माध्यमों में पार्टी का चेहरा बनाकर किया जाएगा पेशः उन्होंने बताया कि टैलेंट हंट के तहत चुने गए पार्टी के कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रचार माध्यमों में पार्टी का चेहरा बनाकर पेश किया जाएगा. इन्हीं चेहरों में से भविष्य के राजनेता निकलेंगे. उन्होंने बताया कि पहले जो कार्यकर्ता 30-40 वर्षो तक पार्टी की सेवा करता था, उसे उच्च पद तक पहुंचने का अवसर मिलता था. अब इस टैलेंट हंट कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को जल्द ही पार्टी में शीर्ष स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलेगा.
चयनित युवाओं को मिलेगा पेशेवर प्रशिक्षणः चांदवीर हुड्डा ने कहा कि "लोकतंत्र को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ऐसे जुझारू, ऊर्जावान और दूरदर्शी सोच रखने वाले युवाओं का चयन प्रदेश स्तर पर लिखित परीक्षा, समूह चर्चा, व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से होगा. उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण और वरिष्ठ नेतृत्व के साथ संवाद का अवसर भी मिलेगा." उन्होंने एक पोस्टर जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो मूल रूप से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अपनाए हुए है, वो बार कोड और लिंक के माध्यम से टैलेंट हंट कार्यक्रम के लिए अपना आवेदन दे सकता है. चयनित युवाओं को पार्टी में प्रवक्ता, मीडिया पैनेलिस्ट, रिसर्च कोर्डिनेटर, प्रचार कोर्डिनेटर आदि पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा.