झारखंड में कांग्रेस का “वोट चोर-गद्दी छोड़” हस्ताक्षर अभियान, प्रदेश अध्यक्ष ने कैंपेन को बताया सफल

झारखंड में कांग्रेस पार्टी का वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान संपन्न हो गया है.

हस्ताक्षरित दस्तावेज जमा करने कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 25, 2025 at 11:00 PM IST

4 Min Read
रांची: झारखंड में 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक वोट चोरी के खिलाफ चले "वोट चोर-गद्दी छोड़" हस्ताक्षर अभियान संपन्न हो गया. इस अभियान के अंतिम दिन आज शनिवार को रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हस्ताक्षरित दस्तावेज जमा करने के लिए भीड़ लगी रही.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर चलाया गया “वोट चोर गद्दी छोड़” हस्ताक्षर अभियान, आज अपने अंतिम चरण में ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न हुआ. उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राज्य के सभी जिलों से निर्धारित लक्ष्य 25 लाख के लगभग हस्ताक्षर फॉर्म प्राप्त हुए है. रविवार को कुछ बाकी जिलों से हस्ताक्षर युक्त फॉर्म प्राप्त कर लिए जाएंगे. इसलिए कल भी प्रदेश कार्यालय खुले रहेंगे.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पास हस्ताक्षरित दस्तावेज जमा कराने आए कार्यकर्ता (ETV Bharat)

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में यह अभियान एक सशक्त जन आंदोलन बन गया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इस जनसहभागिता के लिए सभी कांग्रेसजनों, पदाधिकारियों, संगठन के प्रकोष्ठों और समर्थकों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अभियान लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा का प्रतीक है. झारखंड के कांग्रेसजनों ने जिस एकजुटता और समर्पण की मिसाल पेश की है, उसने जनता के विश्वास को और मजबूत किया है. यह हमारी सामूहिक चेतना का प्रमाण है कि लोकतंत्र पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे.

'राहुल गांधी के खुलासे से उजागर हुआ वोट चोरी का षड्यंत्र'

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जननायक राहुल गांधी के सबूतों के साथ खुलासे ने यह सिद्ध कर दिया है कि देश के चुनावों में संगठित रूप से दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. यह सुनियोजित “वोट चोरी” लोकतंत्र के मूल स्वरूप और समानता की भावना पर सीधा प्रहार है. इस गिरोह का निशाना स्पष्ट रूप से वही वर्ग हैं जिनकी आवाज सदियों से सत्ता के खिलाफ उठती रही है.

हस्ताक्षरित दस्तावेज जमा के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य (ETV Bharat)

झारखंड में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक चला अभियान

कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष “वोट चोरी के खिलाफ जनजागरण” के तहत झारखंड में 15 सितंबर से 25 अक्टूबर 2025 तक प्रत्येक जिले और पंचायत स्तर पर अभियान चलाया गया. इस दौरान राज्य की आम जनता को बताया गया कि किस प्रकार चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध और भाजपा को फायदा पहुंचाने की रही है. किसके इशारे पर मतदाता सूचियों में हेराफेरी की जा रही है.

वहीं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि भारत का लोकतंत्र, वोट की शक्ति पर टिका है. जब तक वोट का अधिकार है तब तक आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय का हक और अधिकार है. इसलिए भाजपा वोट चोरी कर दबे कुचले और वंचित समाज के हक-अधिकार को छीन लेना चाहती है. दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को चुन-चुनकर मताधिकार से वंचित किया जा रहा है. वोट चोरी आम जनता की आवाज और अधिकार की चोरी है.

भाजपा की बेचौनी और चुनाव आयोग की चुप्पी सवालों के घेरे में

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पहले महादेवपुरा और अब कर्नाटक के आलंद में हुए खुलासों से देश की जनता निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को लेकर सशंकित है. मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में “वोट चोरी” हो रही है, जब कांग्रेस जवाब मांगती है तो भाजपा नेता छटपटाहट में बचकाने बयान देकर सच्चाई छिपाने की कोशिश करते हैं.

झारखंड में संगठन की सामूहिक सफलता

शनिवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक बंधु तिर्की, निशत आलम, भूषण बाड़ा, जिला अध्यक्ष सतीश केडिया, चंदेश्वर गोप, बरकत खान, यहिया सिद्दीकी, दीपिका बेसरा, सोमनाथ मुंडा, प्रकाश रजक, कामेश्वर यादव, महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह और प्रिंस सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फॉर्म जमा कराने में सक्रिय भागीदारी निभाई.

वहीं प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि यह सिर्फ हस्ताक्षर अभियान नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का जनसंग्राम है. झारखंड ने दिखा दिया कि जनता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है कोई भी जनता की ओर से उठने वाली आवाज ‘वोट चोर-गद्दी छोड़" को दबा नहीं सकता.

