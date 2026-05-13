ETV Bharat / state

नीट परीक्षा मामले में आज सड़कों पर उतरी कांग्रेस, डबल इंजन सरकार पर साधा निशाना

जयपुर: नीट परीक्षा 2026 के पेपर लीक मामले के तार सीकर से जुड़े होने के बाद कांग्रेस अब इस मामले को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार और केंद्र के खिलाफ हमलावर है. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हल्ला बोल दिया है. प्रदेश भर में कांग्रेस आज सड़कों पर उतरकर केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज सभी जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं.

राजधानी जयपुर में जयपुर शहर और जयपुर देहात का संयुक्त प्रदर्शन शाम 5 बजे चांदपोल सर्किल पर होगा. इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शिरकत करेंगे. नीट पेपर रद्द होने के बाद कांग्रेस को भजनलाल सरकार को घेरने का मौका मिल गया, क्योंकि पेपर लीक के तार सीकर से जुड़े हैं. ऐसे में पूरा विपक्ष मंगलवार से ही सरकार को निशाने पर ले रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित पार्टी के अन्य नेता सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए डबल इंजन सरकार पर निशाना साध रहे हैं. इसे युवाओं के हितों पर कुठाराघात बता रहे हैं.

पढ़ें: नीट परीक्षा रद्द: गहलोत-जूली बोले– राजस्थान सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ किया खिलवाड़

ब्लॉक लेवल तक प्रदर्शन: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि इस मामले को लेकर ब्लॉक लेवल तक भी प्रदर्शन किए जाएंगे. डोटासरा ने कहा कि देशभर में 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने 3 मई को नीट 2026 की परीक्षा में भाग लिया था. इस परीक्षा की तैयारी के लिए छात्राओं ने लगभग 2 सालों तक कठिन परिश्रम और लगन से अध्ययन किया. लगातार तीसरी बार देश की सबसे महत्वपूर्ण नीट परीक्षा का पेपर लीक होना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है. इससे लाखों छात्र-छात्राओं की ही मेहनत पर कुठाराघात हुआ. इस परीक्षा की तैयारी के लिए अनेक परिवारों ने कर्ज लिया था और अपनी अर्जित संपत्ति आभूषण तक बेचकर बच्चों की कोचिंग दिलवाई थी.

केंद्र एवं राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ा: पीसीसी चीफ ने कहा कि परीक्षा निरस्त होने के कारण इन परिवारों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ बच्चों की मेहनत व्यर्थ जाते देखना पड़ रहा है. नीट परीक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी, जो सीधे केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत है. बार-बार इस एजेंसी की कार्यप्रणाली शक के दायरे में रही है. अनेक परीक्षाएं पेपर लीक के कारण निरस्त हो चुकी है. राजस्थान सरकार की भी जिम्मेदारी बनती थी कि इस मामले में लचर रवैया नहीं रखते हुए परीक्षा के उचित प्रबंध करवाती. उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जाएंगे.