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नीट परीक्षा मामले में आज सड़कों पर उतरी कांग्रेस, डबल इंजन सरकार पर साधा निशाना

प्रदेश कांग्रेस की ओर से नीट परीक्षा मामले में सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

Congress's Protest
कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 1:15 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: नीट परीक्षा 2026 के पेपर लीक मामले के तार सीकर से जुड़े होने के बाद कांग्रेस अब इस मामले को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार और केंद्र के खिलाफ हमलावर है. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हल्ला बोल दिया है. प्रदेश भर में कांग्रेस आज सड़कों पर उतरकर केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज सभी जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं.

राजधानी जयपुर में जयपुर शहर और जयपुर देहात का संयुक्त प्रदर्शन शाम 5 बजे चांदपोल सर्किल पर होगा. इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शिरकत करेंगे. नीट पेपर रद्द होने के बाद कांग्रेस को भजनलाल सरकार को घेरने का मौका मिल गया, क्योंकि पेपर लीक के तार सीकर से जुड़े हैं. ऐसे में पूरा विपक्ष मंगलवार से ही सरकार को निशाने पर ले रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित पार्टी के अन्य नेता सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए डबल इंजन सरकार पर निशाना साध रहे हैं. इसे युवाओं के हितों पर कुठाराघात बता रहे हैं.

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ब्लॉक लेवल तक प्रदर्शन: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि इस मामले को लेकर ब्लॉक लेवल तक भी प्रदर्शन किए जाएंगे. डोटासरा ने कहा कि देशभर में 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने 3 मई को नीट 2026 की परीक्षा में भाग लिया था. इस परीक्षा की तैयारी के लिए छात्राओं ने लगभग 2 सालों तक कठिन परिश्रम और लगन से अध्ययन किया. लगातार तीसरी बार देश की सबसे महत्वपूर्ण नीट परीक्षा का पेपर लीक होना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है. इससे लाखों छात्र-छात्राओं की ही मेहनत पर कुठाराघात हुआ. इस परीक्षा की तैयारी के लिए अनेक परिवारों ने कर्ज लिया था और अपनी अर्जित संपत्ति आभूषण तक बेचकर बच्चों की कोचिंग दिलवाई थी.

केंद्र एवं राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ा: पीसीसी चीफ ने कहा कि परीक्षा निरस्त होने के कारण इन परिवारों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ बच्चों की मेहनत व्यर्थ जाते देखना पड़ रहा है. नीट परीक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी, जो सीधे केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत है. बार-बार इस एजेंसी की कार्यप्रणाली शक के दायरे में रही है. अनेक परीक्षाएं पेपर लीक के कारण निरस्त हो चुकी है. राजस्थान सरकार की भी जिम्मेदारी बनती थी कि इस मामले में लचर रवैया नहीं रखते हुए परीक्षा के उचित प्रबंध करवाती. उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जाएंगे.

Congress office-bearers and workers staging a protest in Udaipur.
उदयपुर में प्रदर्शन करते कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें:राजस्थान में हुआ था पेपर लीक! NTA ने रद्द की NEET UG 2026 परीक्षा, CBI करेगी जांच

उदयपुर में मंत्री प्रधान के खिलाफ नारेबाजी: इस बीच, नीट पेपर लीक मामले में उदयपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.शहर और देहात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतक सर्कल पर एकत्र होकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में नारे लगाए. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण ने देश के लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का भरोसा तोड़ दिया है. केंद्र सरकार इस मामले में जवाबदेही तय करने से बच रही है. यह सिर्फ परीक्षा लीक नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है. शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर मीणा ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं.

Congress workers protesting in Bhilwara.
भीलवाड़ा में प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)

भीलवाड़ा में पैदल मार्च: इधर, भीलवाड़ा में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. नीट पेपर लीक मामले की न्यायिक व सीबीआई से जांच के साथ एनटीए अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. कांग्रेस नेता महेश सोनी ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के चलते 23 लाख युवाओं का भविष्य चौपट हुआ. बुधवार को भीलवाड़ा देहात जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार के समय भी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे तो हमने मुलजिम को सजा दी, लेकिन हमने छात्र-छात्राओं के भविष्य को खराब नहीं किया.

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