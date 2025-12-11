ETV Bharat / state

ओबीसी छात्र-छात्राओं को छात्रवृति के नाम पर गुमराह कर रही है भाजपा: केशव महतो कमलेश

ओबीसी छात्रवृत्ति विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा है.

Congress party targets BJP over OBC scholarship controversy in Jharkhand
कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)
December 11, 2025

रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा द्वारा राज्य के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं दिए जाने का मामला जोरशोर से उठाया गया. इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा को तगड़ा जवाब दिया है.

इसके बाद आज गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा पर राज्य के छात्र-छात्राओं को गुमराह करने का आरोप लगाया.

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि भाजपा छात्रवृति के नाम पर ओबीसी के छात्रों को गुमराह कर रही है. एक ओर केंद्र सरकार राज्य को छात्रवृति का पैसा उपलब्ध नहीं करा रही है और भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता "छात्रवृत्ति" के नाम पर विधवा विलाप कर अपने आपको युवाओं-छात्रों की हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं.

केशव महतो कमलेश ने कहा कि हकीकत यह है कि राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति के मद में केन्द्र सरकार से 2023-24 में ₹271 करोड़ मांगा और केंद्र सरकार ने भुगतान सिर्फ ₹77 करोड़ का ही किया. पुनः वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य की सरकार ने केंद्र से छात्रवृत्ति के लिए ₹253 करोड़ की मांग की. जिसके एवज में केंद्र से सिर्फ ₹33 करोड़ मिला. इसी तरह वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य की महागठबंधन की सरकार ने छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए ₹ 370 करोड़ की मांग केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ ₹13 करोड़ दिया. भाजपा के नेताओं को इसपर जवाब देना चाहिए.

10 जनवरी को छात्रवृत्ति के मुद्दे पर NSUI करेगा लोकभवन का घेराव

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार इस पर काफी संजीदा है. हम छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा दिलवाकर रहेंगे. इसके लिए 10 जनवरी 2026 को हमारी छात्र संगठन एनएसयूआई लोकभवन (पूर्व में राजभवन) का घेराव करेगी. साथ ही यह बताने का काम करेगी कि लोकभवन लोकहित में काम करे और छात्रों को छात्रवृति दिलाने में मदद करें. केंद्र के यहां लंबित हमारे छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि राज्य सरकार को उपलब्ध करवायें.

झूठ बोलकर छात्रों को गुमराह कर रही है भाजपा- बंधु तिर्की

प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व शिक्षामंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि केंद्र यह इल्जाम लगा रही है कि राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दी. जिसके चलते छात्रवृत्ति का पैसा रिलीज नहीं हुआ. जबकि हकीकत यह है कि छात्रवृति में उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है. मतलब झूठ बोलकर सिर्फ गुमराह करना, छात्रों को, युवाओं, महिलाओं को यही देश के प्रधानमंत्री और भाजपा का फितरत रही है.

बंधु तिर्की ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की छात्र ईकाई के बैनर तले 10 जनवरी को बड़े पैमाने पर छात्र इकटठा होंगे और अगर विपक्ष छात्रवृत्ति चाहती है तो दलगत भावना से उपर उठकर लोकभवन के घेराव में सम्मिलित हों. आज के संवाददाता सम्मेलन में महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव, प्रवक्ता कमल ठाकुर, जगदीश साहु उपस्थित रहे.

