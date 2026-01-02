ETV Bharat / state

कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी को बताया सरना विरोधी, आदिवासी परंपरा को सनातन से जोड़ने वाले बयान पर साधा निशाना

रांची: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा आदिवासी समाज की आस्था परंपरा और पहचान को सनातन से जोड़कर दिए गए बयान को झारखंड कांग्रेस ने आदिवासी विरोधी करार दिया है.

आज शुक्रवार को पार्टी के प्रवक्ता सोनाल शांति उर्फ रिंकू तिवारी ने पार्टी का इस मामले पर प्रेस रिलीज जारी कर अधिकृत बयान दिया गया. जिसमें कहा गया कि बाबूलाल मरांडी आदिवासी समाज के दशकों से चली आ रही है सरना धर्मकोड की मांग को ठुकरा रहे हैं.

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि आदिवासी समाज की सामाजिक संरचना और जीवन पद्धति की जड़ें इतनी गहरी और मजबूत है. जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, संपूर्ण आदिवासी समाज अच्छी तरह समझ रहा है कि झारखंड में उनकी आस्था, परंपरा और अस्तित्व का संरक्षण महागठबंधन सरकार ही कर सकती है. इसका संदेश भाजपा को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में परिणाम के रूप मिल चुका है.

'भाजपा ने अपने शासनकाल में आदिवासियों को सिर्फ छला'

प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अपने शासनकाल में भाजपा ने आदिवासी समुदाय को सिर्फ छलने और भड़काने का काम किया. बाबूलाल मरांडी को जब-जब आदिवासी समुदाय सामने देखता है तो झारखंड बनने के 3 माह बाद ही बाबूलाल के शासनकाल में हुए तपकरा गोली कांड की गूज और निहत्थे आदिवासी आंदोलनकारियों के मृत चेहरे सामने आते हैं. रघुवर दास के शासनकाल में पत्थलगढ़ी आंदोलन के मामले में 10000 से अधिक आदिवासी समुदाय के लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए. इसलिए भाजपा नेताओं को आदिवासी समुदाय के लिए घड़ियाली आंसू बहाना उन्हें बंद करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए महागठबंधन सरकार कई योजनाएं चला रही है जिसका लाभ उन्हें मिला है. अनुसूचित क्षेत्र में पेसा कानून को लागू करने के लिए नियमावली को कैबिनेट मंजूरी देकर सरकार ने ग्रामीणों को अधिकार दिया है. जहां एक ओर केंद्र सरकार गांव के विकास योजनाओं को चुनने का अधिकार ग्रामवासियों से छीन रही है.

वहीं झारखंड सरकार ने सशक्त पेसा नियमावली बनाकर ग्रामीणों को अधिकार सौंप दिया है. 15 वर्षों से ज्यादा समय तक राज्य में शासन करने वाली भाजपा ने पेसा कानून को लागू नहीं किया. लेकिन अभी पेसा कानून लागू होने से भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें इसलिए है. क्योंकि आदिवासी समुदाय को इन्होंने वोट बैंक बनाकर अपनी जागीर समझ लिया था. आदिवासी समाज के बीच विद्वेष और भ्रम फैलाने के लिए भाजपा बार-बार धर्मांतरण और मतांतरण की बात करती है. लेकिन भाजपा का आरोप संपूर्ण आदिवासी समाज द्वारा नकारा जा चुका है.

