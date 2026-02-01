ETV Bharat / state

मरीन ड्राइव पर 'मीनल टैक्स' का शोर: कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, कटोरा लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

हाथ में कटोरा, जुबां पर नारेबाजी और एक नुक्कड़ नाटक के जरिए कांग्रेस ने निगम प्रशासन को घेरते हुए चेतावनी दी है. कांग्रेस का कहना है कि "जनता की जेब काटना बंद करो, वरना आंदोलन और उग्र होगा."

रायपुर: शहर का दिल कहे जाने वाले तेलीबांधा मरीन ड्राइव पर अब कदम रखना भी जेब पर भारी पड़ेगा. नगर निगम द्वारा पार्किंग शुल्क वसूले जाने के फैसले ने शहर की सियासत में उबाल ला दिया है. कांग्रेस ने इस शुल्क को 'मीनल टैक्स' का नाम देते हुए महापौर मीनल चौबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.



'भीख मांगकर' जताया विरोध, नुक्कड़ नाटक ने खींचा सबका ध्यान

प्रदर्शन के दौरान मरीन ड्राइव के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक अलग ही रूप देखने को मिला. कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरा लेकर आने-जाने वाले लोगों से 'मीनल टैक्स' के नाम पर भीख मांगी. इस सांकेतिक प्रदर्शन में आम जनता ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कटोरे में पैसे डाले. कांग्रेस का आरोप है कि जो जगह मॉर्निंग वॉक और स्वास्थ्य लाभ के लिए थी, उसे अब भाजपा नेताओं के संरक्षण में व्यापार का अड्डा बनाया जा रहा.





सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण बर्दाश्त नहीं: शहर अध्यक्ष शंकर मेनन

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने निगम प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, मरीन ड्राइव शहरवासियों की भावना से जुड़ा स्थल है. महापौर मीनल चौबे और उनकी परिषद जनविरोधी फैसले ले रही हैं. पहले जी.ई. रोड और अब मरीन ड्राइव को निजी हाथों में सौंपना सीधे तौर पर आम जनता के अधिकारों का हनन है. यह तुगलकी फरमान है जिसे कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी.





भाजपा के पुराने स्टैंड पर तंज, कांग्रेस ने याद दिलाया दोहरा मापदंड

कांग्रेस ने भाजपा नेताओं राजेश मूणत और अमित चिमनानी को भी आड़े हाथों लिया. कांग्रेस ने याद दिलाया कि जिस पार्किंग शुल्क का विरोध कभी भाजपा नेता खुद करते थे, आज उनकी ही सत्ता में इसे जनता पर थोपा जा रहा है. कांग्रेस ने इसे भाजपा का दोहरा चरित्र करार दिया है.





दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में निगम को आखिरी चेतावनी

इस बड़े प्रदर्शन में पूर्व सांसद छाया वर्मा, प्रमोद दुबे, कुलदीप जुनेजा, एजाज ढेबर और आकाश शर्मा जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल हुए. सभी ने एक सुर में कहा कि यदि यह पार्किंग शुल्क तत्काल वापस नहीं लिया गया, तो रायपुर की सड़कों पर निगम प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा जन-आंदोलन खड़ा किया जाएगा.

रायपुर नगर निगम के इस फैसले ने न केवल विपक्षी दल को मौका दे दिया है, बल्कि स्थानीय निवासियों में भी असंतोष पैदा कर दिया है. अब देखना यह होगा कि 'मीनल टैक्स' के इस टैग और कांग्रेस के इस 'भीख मांगो' आंदोलन के बाद महापौर और निगम प्रशासन अपने कदम पीछे खींचते हैं या संघर्ष और बढ़ेगा.