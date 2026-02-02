ETV Bharat / state

मनरेगा बचाओ संग्राम: मजदूरों और सिविल सोसायटी के साथ कांग्रेस ने दिया धरना

जयपुर: मनरेगा का नाम बदलने और उसमें कई तरह के बदलाव करने पर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है. पार्टी धरने प्रदर्शन कर रही है. गांवों में चौपाल के बाद अब कांग्रेस दूसरे चरण के तहत सिविल सोसायटी और मनरेगा मजदूरों के साथ धरना दे रही है. इसी कड़ी में सोमवार को शहीद स्मारक पर जयपुर की शहर कांग्रेस, देहात पूर्व और देहात पश्चिम इकाइयों के संयुक्त बैनर तले सिविल सोसायटी और मनरेगा मजदूरों ने धरना दिया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने वीबी जी रामजी कानून को वापस लेने और फिर से मनरेगा एक्ट को ही लागू करने की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि इस एक्ट को वापस नहीं लिया गया तो मनरेगा के मजदूर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे.

जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार ने अपने चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मनरेगा एक्ट को कमजोर किया है. उन्होंने कहा कि गांव से पलायन रोकने और मजदूरों को काम का अधिकार देने के लिए राहुल गांधी की पहल पर यूपीए सरकार यह कानून लेकर आई थी, लेकिन मोदी सरकार को गांव के लोग नहीं, बल्कि अडानी अंबानी चाहिए. अब जो नया एक्ट बना है, उसमें 40 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होगी. राज्य सरकारें पहले ही आर्थिक बोझ के तले दबी हुई है. ऐसे में वह किस प्रकार सहयोग दे सकेगी.

गांवों से फिर होगा पलायन: जयपुर ग्रामीण पूर्व के अध्यक्ष गोपाल मीणा का कहना था कि वीबी जी रामजी एक्ट सीधे तौर पर देश के गरीब मजदूर के जीवन यापन पर प्रहार है. नए एक्ट से ग्रामीणों को तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन चंद उद्योगपतियों और फैक्ट्री मालिकों को इसका फायदा होगा, उन्हें सस्ते मजदूर मिल जाएंगे. सरकार केवल मनरेगा को नहीं बल्कि गरीबों को ही धराशाही करना चाहती है. इसका अंजाम आम ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा. ऐसे ही रहा तो एक बार फिर गांव से शहरों की ओर पलायन शुरू हो जाएगा और गांव खाली हो जाएंगे.