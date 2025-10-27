ETV Bharat / state

झारखंड में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अब अंतिम चरण में, नेताओं-कार्यकर्ताओं के लिए लगेगी पॉलिटिकल पाठशाला

रांची: कांग्रेस अपने संगठन को धारदार और जुझारू बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग कर रही है. पार्टी ने पहली बार मंडल अध्यक्ष वाले कांसेप्ट को अपनाया है तो वर्ष 2025 को संगठन सृजन का वर्ष घोषित कर देशभर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं.

झारखंड में भी कांग्रेस को सांगठनिक रूप से मजबूत और धारदार बनाने के लिए संगठन सृजन वर्ष 2025 में कई कदम उठाए गए है. अब झारखंड कांग्रेस अपने सभी नए-पुराने जिलाध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और सभी जिला ऑब्जर्वर को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा.

जानकारी देते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (ETV Bharat)

झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि 10 नवंबर से 19 नवंबर तक रांची के कटहल मोड़ के पास बैंकेट हॉल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. जिसमें हर दिन तीन-तीन जिले के डीसीसी, बीसीसी, मंडल प्रेसिडेंट और डीसीसी आब्जर्वर को AICC से आये ट्रेनर प्रशिक्षण देंगे.

केशव महतो कमलेश ने बताया कि 18 और 19 नवंबर को विशेष रूप से बीएलए के 75 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया जाएगा. जो आगे जाकर अपने-अपने जिलों के सभी बूथ लेवल एजेंटों (BLAs) को प्रशिक्षित करेंगे.