झारखंड में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अब अंतिम चरण में, नेताओं-कार्यकर्ताओं के लिए लगेगी पॉलिटिकल पाठशाला
कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान अब अंतिम चरण में है. जिला, प्रखंड, मंडल अध्यक्ष और पर्यवेक्षकों के लिए शिविर लगेगा.
Published : October 27, 2025 at 4:25 PM IST
रांची: कांग्रेस अपने संगठन को धारदार और जुझारू बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग कर रही है. पार्टी ने पहली बार मंडल अध्यक्ष वाले कांसेप्ट को अपनाया है तो वर्ष 2025 को संगठन सृजन का वर्ष घोषित कर देशभर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं.
झारखंड में भी कांग्रेस को सांगठनिक रूप से मजबूत और धारदार बनाने के लिए संगठन सृजन वर्ष 2025 में कई कदम उठाए गए है. अब झारखंड कांग्रेस अपने सभी नए-पुराने जिलाध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और सभी जिला ऑब्जर्वर को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा.
झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि 10 नवंबर से 19 नवंबर तक रांची के कटहल मोड़ के पास बैंकेट हॉल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. जिसमें हर दिन तीन-तीन जिले के डीसीसी, बीसीसी, मंडल प्रेसिडेंट और डीसीसी आब्जर्वर को AICC से आये ट्रेनर प्रशिक्षण देंगे.
केशव महतो कमलेश ने बताया कि 18 और 19 नवंबर को विशेष रूप से बीएलए के 75 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया जाएगा. जो आगे जाकर अपने-अपने जिलों के सभी बूथ लेवल एजेंटों (BLAs) को प्रशिक्षित करेंगे.
जानें, क्या है झारखंड कांग्रेस के प्रशिक्षण शेड्यूल
- 10 नवंबर- लातेहार, पलामू, गढ़वा.
- 11 नवंबर- चतरा, कोडरमा, हजारीबाग.
- 12 नवंबर- रामगढ़, बोकारो, धनबाद.
- 13 नवंबर- गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर.
- 14 नवंबर- दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़.
- 15 नवंबर- रांची महानगर, रांची ग्रामीण, लोहरदगा.
- 16 नवंबर- गुमला, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला-खरसावां.
- 17 नवंबर- पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम.
- 18-19 नवंबर- राज्यभर के BLA में से 75 को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण.
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी-सह प्रभारी रहेंगे मौजूद
झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने 10 नवंबर से 19 नवंबर तक चलने वाले 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आला नेताओं की उपस्थिति रहेगी. जिसमें AICC से आये विशेष प्रशिक्षक के साथ साथ AICC के विशेष आमंत्रित सदस्य और झारखंड प्रभारी के. राजू, सह प्रभारी बेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप शामिल रहेंगे.
