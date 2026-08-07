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विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिवों की सूची की जारी, इन्हें मिली जिम्मेदारी

देहरादून: उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को देखते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिवों और सचिवों की सूची जारी कर दी है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से उत्तराखंड कांग्रेस में सभी उपाध्यक्ष्यों, महासचिवों के साथ ही सचिवों की घोषणा की गई है.

इस सूची में सबसे पहले कोषाध्यक्ष के रूप में मसूरी विधानसभा से पार्टी की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रही गोदावरी थापली के नाम की घोषणा की गई है. इसके अलावा उपाध्यक्षों में 20 नामों को शामिल किया गया है. जिसमें हेमेश खर्कवाल, विजय सारस्वत, कांग्रेस पार्टी के नेता धीरेंद्र प्रताप, पूर्व विधायक राजकुमार, पूर्व विधायक मनोज रावत, सतीश नैनवाल, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, शरियर खान, सीपी सिंह, संजय पालीवाल, राजेंद्र पाल सिंह, सुखविंदर कौर, पार्टी मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि के अलावा अनुपम शर्मा, हेमंत, मधु, प्रेम बौखण्डी के अलावा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष दर्शन लाल, संजय, संतोष के अलावा पार्टी प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल, संजय सैनी और इंदु को उपाध्यक्ष घोषित किया गया है.