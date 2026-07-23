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केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगाः राजेश ठाकुर

कांग्रेस के आंदोलन में राजेश ठाकुर और अन्य ( Etv Bharat )

बोकारोः दिल्ली के जंतर-मंतर में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार बोकारो जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया. धरने में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.

छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना निंदनीय हैः राजेश ठाकुर

धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद निंदनीय है. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस घटना में एक छात्र की मौत हुई है.

जानकारी देते पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर (Etv Bharat)

केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिएः कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष