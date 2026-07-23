केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगाः राजेश ठाकुर
कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के खिलाफ बोकारो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन किया.
Published : July 23, 2026 at 4:12 PM IST
बोकारोः दिल्ली के जंतर-मंतर में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार बोकारो जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया. धरने में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.
छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना निंदनीय हैः राजेश ठाकुर
धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद निंदनीय है. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस घटना में एक छात्र की मौत हुई है.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिएः कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन कर रही है और राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री आवास के समक्ष विरोध दर्ज कराया है. केंद्र सरकार किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपनी हठधर्मी पर अड़ी हुई है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. राजेश ठाकुर ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफा नहीं देते, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा.
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