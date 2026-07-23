ETV Bharat / state

केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगाः राजेश ठाकुर

कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के खिलाफ बोकारो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन किया.

LATHICHARGE ON STUDENTS IN DELHI
कांग्रेस के आंदोलन में राजेश ठाकुर और अन्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारोः दिल्ली के जंतर-मंतर में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार बोकारो जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया. धरने में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.

छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना निंदनीय हैः राजेश ठाकुर

धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद निंदनीय है. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस घटना में एक छात्र की मौत हुई है.

जानकारी देते पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर (Etv Bharat)

केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिएः कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष

राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन कर रही है और राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री आवास के समक्ष विरोध दर्ज कराया है. केंद्र सरकार किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपनी हठधर्मी पर अड़ी हुई है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. राजेश ठाकुर ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफा नहीं देते, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा.

ये भी पढ़ेंः

धनबाद में बारातियों का बवाल, पुलिस टीम पर हमला, सुरक्षाबलों ने किया लाठीचार्ज

वर्तमान परिस्थिति बेहद ही चिंताजनकः जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन पर बोले सीएम हेमंत सोरेन

सोनम वांगचुक के समर्थन में रांची में प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

TAGGED:

बोकारो में धरना प्रदर्शन
DHARMENDRA PRADHAN
LATHICHARGE ON STUDENTS
CONGRESS PARTY PROTESTS IN BOKARO
LATHICHARGE ON STUDENTS IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.