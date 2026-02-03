चंपावत में वीबी जी राम जी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की
चंपावत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वीबी-जी राम जी विधेयक को लेकर जमकर प्रदर्शन कर विरोध जताया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 3, 2026 at 9:34 AM IST
चंपावत: मनरेगा का नाम बदल कर वीबी-जी राम जी विधेयक के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार मुखर है. चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जी राम जी बिल के विरोध में डीएम कार्यालय में धरना देने का कार्यक्रम रखा. जब कांग्रेस कार्यकर्ता डीएम कार्यालय जी राम जी के विरोध में जाने लगे तो पुलिस प्रशासन ने कार्यालय से 100 मीटर पहले बैरिकेटिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई. कांग्रेसी पुलिस के द्वारा रोके जाने पर सड़क पर ही धरने में बैठ गए और जोरदार प्रदर्शन किया. साथ ही प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया.
चंपावत में वीबी-जी राम जी विधेयक के खिलाफ पूर्व कांग्रेस विधायक हेमेश खर्कवाल के नेतृत्व में डीएम कार्यालय चंपावत में धरना देने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई. कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस के द्वारा रोके जाने पर सड़क पर ही धरने में बैठ गए. साथ ही बिल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. साथ ही प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया. पूर्व विधायक हेमेश खर्कवाल ने कहा कि सरकार अपने खिलाफ बुलंद होने वाली आवाजों को कुचलना चाहती है.
कांग्रेस कार्यकर्ता मनरेगा कानून को जिस तरह सरकार खत्म करना चाहती है उसके विरोध में डीएम कार्यालय में धरना देने जा रहे थे. जिसे पुलिस द्वारा जबरन रोका गया है. मनरेगा केंद्र सरकार की मजदूरों की मजदूरी की गारंटी योजना थी. उसे केंद्र सरकार ने खत्म करने का काम किया है. केंद्र सरकार जो कांग्रेस के अन्य 90 प्रतिशत अंशदान देती थी राज्य को 10 प्रतिशत देना पड़ता था. उसे केंद्र सरकार ने केंद्र के अंशदान को 60 व राज्य के अंशदान को 40 प्रतिशत कर दिया है. ना राज्य के पास 40 प्रतिशत अंशदान होगा ना मजदूरों को काम मिल पाएगा.
इसलिए मनरेगा के मूल स्वरूप को वापस करने की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रहेगी. वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने भी जी राम जी बिल के खिलाफ सरकार को जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि विपक्ष को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार की पुलिस की लाठियों से डरने वाली नहीं हैं. कहा कि जब तक जी राम जी बिल वापस नहीं लिया जाएगा, कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी. इस दौरान पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई.
