शहर की सरकार बनाने को बेताब झारखंड कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाई समीक्षा बैठक!

झारखंड में शहरी नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है.

Congress party preparations for urban municipal body elections in Jharkhand
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 5:00 PM IST

रांची: झारखंड में अब तक न तो नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई है और न ही निकट भविष्य में होनेवाला निकाय चुनाव दलीय आधार पर होगा. इसके बावजूद झारखंड कांग्रेस आसन्न शहरी निकाय चुनाव कप लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रही है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने शहरी निकाय (अर्बन लोकल बॉडी-ULB) चुनाव की तैयारियों को लेकर 30 और 31 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के समन्वय समिति के सदस्य केशव महतो कमलेश कहते हैं कि संगठन सृजन वर्ष में हम बूथ से लेकर राज्य मुख्यालय तक पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में लगे हैं. अर्बन लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत स्तर तक पार्टी संगठन को धारदार बनाने की कोशिश के तहत संगठन सृजन वर्ष में निकाय चुनाव में सहभागिता को कांग्रेस महत्वपूर्ण मान रही है.

इसको लेकर केशव महतो कमलेश ने कहा कि भले ही आसन्न नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा लेकिन हमारे उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे. इन दो दिनों में न सिर्फ राज्य के 09 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत के आसन्न चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों की समीक्षा करेंगे. बल्कि ग्रामीण ग्राम पंचायत कांग्रेस कमिटी और बूथ लेवल एजेंट को लेकर अभी तक की हुई प्रगति की भी समीक्षा करेंगे.

'हमारे उम्मीदवार निकाय चुनाव में होंगे'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने साफ किया कि भले ही आसन्न नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो लेकिन हमारे उम्मीदवार चुनाव में जरूर होंगे. पार्टी के प्रति समर्पित और निष्ठावान लोग चुनाव जीतें, इसकी कोशिश होगी.

'सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाया जाएगा'

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जब अर्बन लोकल बॉडी में हमारे लोगों की संख्या बढ़ेगी तो उसका लाभ कांग्रेस और सहयोगी दलों को भी होगा. अभी लोकल बॉडी चुनाव को लेकर सहयोगी दलों के साथ कोई बात नहीं हुई है, अभी पूरा ध्यान अपने दल की तैयारी पर है.

दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव
URBAN MUNICIPAL BODY
RANCHI
CONGRESS STATE PRESIDENT MEETING
MUNICIPAL ELECTIONS

