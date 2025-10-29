ETV Bharat / state

शहर की सरकार बनाने को बेताब झारखंड कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाई समीक्षा बैठक!

रांची: झारखंड में अब तक न तो नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई है और न ही निकट भविष्य में होनेवाला निकाय चुनाव दलीय आधार पर होगा. इसके बावजूद झारखंड कांग्रेस आसन्न शहरी निकाय चुनाव कप लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रही है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने शहरी निकाय (अर्बन लोकल बॉडी-ULB) चुनाव की तैयारियों को लेकर 30 और 31 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के समन्वय समिति के सदस्य केशव महतो कमलेश कहते हैं कि संगठन सृजन वर्ष में हम बूथ से लेकर राज्य मुख्यालय तक पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में लगे हैं. अर्बन लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत स्तर तक पार्टी संगठन को धारदार बनाने की कोशिश के तहत संगठन सृजन वर्ष में निकाय चुनाव में सहभागिता को कांग्रेस महत्वपूर्ण मान रही है.

इसको लेकर केशव महतो कमलेश ने कहा कि भले ही आसन्न नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा लेकिन हमारे उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे. इन दो दिनों में न सिर्फ राज्य के 09 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत के आसन्न चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों की समीक्षा करेंगे. बल्कि ग्रामीण ग्राम पंचायत कांग्रेस कमिटी और बूथ लेवल एजेंट को लेकर अभी तक की हुई प्रगति की भी समीक्षा करेंगे.

'हमारे उम्मीदवार निकाय चुनाव में होंगे'