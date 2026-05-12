पीएम मोदी के सोना नहीं खरीदने की अपील पर कांग्रेस का तीखा हमला, प्रदेश उपाध्यक्ष गुंजन सिंह ने भाजपा को दी नसीहत
कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है. इसे लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की.
Published : May 12, 2026 at 11:52 AM IST
देवघर: देश के ज्यादातर राज्यों में हार के बाद कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से तैयारी में जुट गई है. इसी को लेकर विभिन्न नेताओं को विभिन्न लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है.
गोड्डा लोकसभा की जिम्मेदारी कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता एवं प्रदेश उपाध्यक्ष गुंजन सिंह को दी गई. गोड्डा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की दो दशक से लगातार जीत को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गोड्डा लोकसभा प्रभारी के रूप में गुंजन सिंह को नियुक्त किया है.
प्रदेश उपाध्यक्ष की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक
गोड्डा लोकसभा की प्रभारी नियुक्त होने के बाद गुंजन सिंह क्षेत्र में लगातार भ्रमण करती दिख रही हैं और संगठन के नेताओं से मुलाकात भी कर रही हैं. इसी को लेकर सोमवार को देवघर के कांग्रेस भवन में कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष गुंजन सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए.
गलतफहमी में आकर भाजपा को वोट देते हैंः गुंजन सिंह
प्रदेश उपाध्यक्ष एवं गोड्डा लोकसभा की प्रभारी गुंजन सिंह ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में गोड्डा लोकसभा में संगठन को मजबूत करने की जरूरत है. लोगों को भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता पता नहीं है. इसलिए लोग गलतफहमी में आकर भाजपा को वोट कर देते हैं.
उन्होंने गोड्डा सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कहा कि निशिकांत दुबे जिस तरह से झारखंड में महागठबंधन की सरकार पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका यह प्रयास कभी सफल नहीं होगा.
सांसद अडानी और अंबानी के साथ संसाधन लूट रहे हैंः प्रदेश उपाध्यक्ष
उन्होंने कहा कि देवघर और गोड्डा जिले में आज भी लोगों तक बुनियादी सुविधा नहीं पहुंच रही है. लेकिन यहां के सांसद, अडानी और अंबानी जैसे बड़े व्यापारियों के साथ सांठ गांठ कर यहां के संसाधन को लूट रहे हैं.
उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि मोदी सरकार चाहती तो वर्ष 2023 में ही महिला आरक्षण बिल लागू हो जाता. लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार रहने के बावजूद भी अब तक यह लागू नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि एससी और एसटी महिलाओं के साथ-साथ ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिले. इसको लेकर भी देश के सामने भाजपा स्पष्ट करे.
मोदी सरकार महिलाओं को ठगने का काम कर रही: गुंजन सिंह
कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की वजह से आज पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. लेकिन मोदी सरकार महिलाओं को छलने और ठगने का काम कर रही है.
भाजपा शासित राज्यों में महिलाएं असुरक्षित हैंः गुंजन सिंह
उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री लोगों को पेट्रोल, डीजल और सोना खरीदने से मना कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि देश किस स्थिति में पहुंच गया है. वहीं, उन्होंने उन्नाव, हाथरस और महिला पहलवानों के साथ हुई बदसलूकी की घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है.
उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वह गांव-गांव तक जाकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगी ताकि गोड्डा लोकसभा से कांग्रेस के सांसद और विधायक अपना स्थान बना सकें. गौरतलब है कि देवघर सहित पूरे संथाल क्षेत्र पर कांग्रेस अपनी पकड़ बनाने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करती दिख रही है. हालांकि आने वाले समय में पता चलेगा कि देवघर और संथाल क्षेत्र में कांग्रेस अपनी स्थिति को कितनी मजबूत कर पाती है.
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