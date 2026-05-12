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पीएम मोदी के सोना नहीं खरीदने की अपील पर कांग्रेस का तीखा हमला, प्रदेश उपाध्यक्ष गुंजन सिंह ने भाजपा को दी नसीहत

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता ( Etv Bharat )