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देहरादून में कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर धामी सरकार को जमकर घेरा

राजधानी देहरादून में अपराध के बढ़ते ग्राफ को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर हमला बोला. साथ ही लोगों की सुरक्षा का सवाल उठाया.

Dehradun Congress mashaal juloos
बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने भरी हुंकार (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 6, 2026 at 6:59 AM IST

3 Min Read
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देहरादून: राजधानी देहरादून में रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष विनीत प्रसाद भट्ट बंटू के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से लेकर पुलिस मुख्यालय तक मशाल जुलूस निकाला. इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राज्य के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग उठाई. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पार्टी मुख्यालय में एकत्रित हुए उसके बाद सरकार और पुलिस प्रशासनिक खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर हाथों में मशाल लेकर मार्च निकाला. जिसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया.

इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले 1 महीने के अंदर राजधानी देहरादून में हत्या और गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिससे आमजनों में भय और असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन देवभूमि की राजधानी में जिस तरह से दिन दहाड़े कई घटनाओं को अंजाम दिया गया. उससे राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. जिस तरह से दिन दहाड़े हत्याकांड हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि राजधानी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का भय समाप्त हो गया है.

गणेश गोदियाल ने कहा कि 30 मार्च को रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की सुबह राह चलते हत्या कर दी गई, इससे पूर्व कोतवाली क्षेत्र में युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई, पुलिस मुख्यालय से 200 मीटर की दूरी प तिब्बती बाजार के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या, राजपुर रोड स्थित एक मॉल पर व्यवसायी की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. इन हत्याकांड से पूरे देहरादून में दहशत का माहौल है. इससे राज्य की ध्वस्त पड़ी कानून व्यवस्था की पोल खुल चुकी है. पुलिस के नाक के नीचे हुई हत्याकांड की घटनाओं में शामिल अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है. गणेश गोदियाल ने स्पष्ट किया कि अगर राज्य की कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आती है तो कांग्रेस को बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

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