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'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत कांग्रेस का मशाल जुलूस, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

रांची में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मशाल जुलूस निकाला.

Congress party leaders took out torchlight procession in Ranchi
'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत कांग्रेस का मशाल जुलूस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 12:21 AM IST

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रांचीः कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत रविवार को राजधानी रांची में मशाल जुलूस निकाला गया. जुलूस जयपाल सिंह स्टेडियम से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचा.

इस प्रदर्शन में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, छात्र और युवा शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई गई. जुलूस में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुईं.

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है. प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और युवाओं का सरकार पर भरोसा कमजोर हुआ है. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है.

'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत कांग्रेस का मशाल जुलूस (ETV Bharat)

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ हैं. उन्होंने कहा कि लाखों छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं लेकिन परीक्षा प्रणाली में बार-बार गड़बड़ियां सामने आने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है.

मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है. लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों का भरोसा तोड़ा है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए. केंद्र सरकार छात्रों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील नहीं दिख रही है. लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के मुद्दे पर भी सरकार को संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए.

वहीं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं. केंद्र सरकार इन्हें रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है. उन्होंने कहा कि इससे लाखों छात्रों और उनके परिवारों में निराशा का माहौल है.

मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि बार-बार हो रहे पेपर लीक से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है. कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 'छात्रों की गूंज' अभियान के जरिए सड़क से लेकर संसद तक छात्रों की आवाज बुलंद करेगी. हमारी मांग है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए, ताकि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय हो सके.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार ने प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. पार्टी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को लेकर उसका अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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