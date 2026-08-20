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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंतीः झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को लेकर झारखंड के विभिन्न जिलों में पार्टी नेताओं उनको श्रद्धांजलि दी.

Congress party leaders celebrated birth anniversary of former PM Rajiv Gandhi in various districts of Jharkhand
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर नमन करते कांग्रेस पार्टी के नेता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2026 at 5:56 PM IST

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रांची: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को झारखंड में श्रद्धापूर्वक मनाया गया. रांची के पार्टी कार्यानय के साथ साथ विभिन्न जिलों में नेताओं के द्वारा पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी.

रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाया गया. इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही उनके आदर्शों और विचारों पर चलने का संकल्प लिया.

इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी आधुनिक भारत के महान स्वप्नदृष्टा और दूरदर्शी नेता थे. उन्होंने देश को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा और विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, संचार तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कार्य किए.

Congress party leaders celebrated birth anniversary of former PM Rajiv Gandhi in various districts of Jharkhand
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती (रांची) (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि भारत रत्न राजीव गांधी ने भारत की युवा शक्ति पर पूरा विश्वास किया, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर उन्होंने देश के करोड़ों युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णायक भागीदारी का अधिकार दिया. कंप्यूटर और दूरसंचार के क्षेत्र में उनके द्वारा शुरू की गई क्रांतिकारी पहलों ने भारत में सूचना एवं तकनीकी क्रांति की मजबूत नींव रखा जा सका.

केशव महतो कमलेश ने कहा कि राजीव गांधी का मानना था कि भारत की असली ताकत गांवों में बसती है. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मजबूती देने की उनकी सोच सत्ता के विकेंद्रीकरण और गांवों तक लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था. उनका सपना था कि देश का विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ें.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजीव गांधी ने देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव को हमेशा सर्वाेच्च प्राथमिकता दी. उन्होंने भारत को एक आधुनिक, प्रगतिशील, वैज्ञानिक सोच वाला और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया. आज देश में जब ’बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक असमानता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और सामाजिक सद्भाव’ जैसे गंभीर मुद्दे हमारे सामने हैं, तब राजीव गांधी जी की दूरदर्शी सोच और उनके विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं.

राजीव गांधी का सपना केवल कांग्रेस का सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का सपना था जो आधुनिक, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक, समावेशी और आत्मनिर्भर हो, कांग्रेस पार्टी उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी. देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना ही राजीव गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे राजीव गांधी के विचारों और आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाएं तथा देश में सामाजिक सद्भाव, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के लिए मजबूती से काम करें.

बोकारो में पार्टी नेताओं ने किया नमन

बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. बोकारो हवाईअड्डा के पास स्थित राजीव गांधी की आदमकद प्रतिमा पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए. कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी की सोच संचार क्रांति में भारत के लिए मिल का पत्थर साबित हुआ.

Congress party leaders celebrated birth anniversary of former PM Rajiv Gandhi in various districts of Jharkhand
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती (बोकारो) (ETV Bharat)

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता अंतिम दम तक संघर्ष करते रहेंगे. नेताओं ने देश के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया.

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