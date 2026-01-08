ETV Bharat / state

मनरेगा बदलाव के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर, 45 दिन के संग्राम की घोषणा

मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की बैठक में मौजूद कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मनरेगा का नाम बदलने और इसमें किए गए कई बदलावों के विरोध में कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी. इसी के तहत कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ 45 दिन तक सड़कों पर उतरने का निर्णय किया है. इस आंदोलन का नाम 'मनरेगा बचाओ संग्राम' रखा गया है. इस संबंध में गुरुवार को नारायण सिंह सर्किल स्थित तोतुका भवन में कांग्रेस ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी, जिलाध्यक्षों, सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्रियों और विभाग-प्रकोष्ठों की बैठक बुलाई. इसमें आंदोलन की रूपरेखा तय की गई. इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी विचारधारा नाथूराम गोडसे की विचारधारा है और हमारी महात्मा गांधी की. उन्होंने कहा कि इसलिए हमने महात्मा गांधी का नाम दिया था. यूपीए सरकार के समय 'राइट टू वर्क' यानी 'काम का अधिकार' दिया गया था, उसे इन्होंने खत्म कर दिया. पीसीसी चीफ ने कहा कि ये दिखाने के लिए कह दिया कि सौ दिन के बजाय सवा सौ दिन. जब औसत रेशियो (अनुपात) ही तीस-पैंतीस दिन नहीं आ रहा है, तो ये सवा सौ दिन किसके लिए कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि नरेगा के पांच हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार राजस्थान को नहीं दे रही है, दो साल से बकाया पड़े हैं. ऊपर से चालीस प्रतिशत बजट प्रावधान का हिस्सा जो है, वो अब राज्य सरकारों को देना पड़ेगा. पढ़ें: 'मनरेगा बचाओ संग्राम' की घोषणा, कांग्रेस 8 जनवरी से शुरू करेगी देशव्यापी आंदोलन