नया साल आया लेकिन, नहीं आई उत्तराखंड कांग्रेस की सूची, खींचतान बनी मुसीबत

देहरादून: साल 2026 की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड की राजनीति पूरी तरह चुनावी रंग में रंगती नजर आ रही है. वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गए हैं. कहीं रणनीति बनाई जा रही है तो कहीं संगठन को धार देने की कवायद तेज है. लेकिन इस सियासी हलचल के बीच कांग्रेस एक ऐसी उलझन में फंसी दिखाई दे रही है, जो पिछले कई सालों से पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रही.

नया साल आ गया, लेकिन कांग्रेस की वह सूची अब भी फाइलों और बैठकों में ही उलझी हुई है, जिसका इंतजार पार्टी कार्यकर्ता लंबे समय से कर रहे हैं. उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी बीते सालों से पूर्ण कार्यकारिणी के बिना ही काम कर रही है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन मेहरा अपने करीब तीन साल के पूरे कार्यकाल में नई कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर सके. नतीजतन पार्टी को पुरानी कार्यकारिणी के सहारे ही संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभानी पड़ी, जिससे जमीनी स्तर पर कांग्रेस की सक्रियता प्रभावित होती रही.

करन मेहरा के बाद जब गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो संगठन में नई ऊर्जा और बदलाव की उम्मीद जगी. माना जा रहा था कि दिसंबर 2025 के अंत तक या नए साल के साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी. गणेश गोदियाल ने इस दिशा में प्रयास भी किए. उन्होंने प्रदेश स्तर पर नेताओं से बातचीत की, नई टीम को लेकर मंथन किया और प्रस्तावित सूची को दिल्ली में हाईकमान के पास अंतिम अनुमोदन के लिए भेजे जाने की भी चर्चा सामने आई. लेकिन गुटबाजी के कारण फैसला नहीं होने की बात कही गई.