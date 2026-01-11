अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा, SC की निगरानी में CBI जांच की मांग दोहराई
अंकिता भंडारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 11, 2026 at 6:54 AM IST
हरिद्वार: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है. हालांकि कांग्रेस को सरकार का ये कदम नाकाफी लग रहा है. शनिवार को हरिद्वार के लालढांग में अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकाली गई. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी शामिल हुए. पैदल यात्रा के बाद हुई जनसभा में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. हरीश रावत ने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है ये आंदोलन श्रेय लेने के लिए नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर रही थी. इसके बिना सरकार की ओर से कराई जाने वाली सीबीआई जांच अधूरी ही रहेगी. वहीं विधायक अनुपमा रावत ने भी जज की निगरानी के बिना सीबीआई जांच को निरर्थक बताया.
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि एक बेटी के मामले में कांग्रेस कोई श्रेय नहीं ले रही है, ये श्रेय ने केवल संघर्ष का सवाल है. कांग्रेस शुरुआत से ही अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई जांच की मांग करती चली आ रही है. जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में जांच नहीं होगी, तब तक ये जांच अधूरी रहेगी और अंकिता को कभी न्याय नहीं मिलेगा.
हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट रहा और कहीं न कहीं सरकार को झुकना पड़ा. दबाव के कारण ही सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है, जो नाकाफी है. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही सीबीआई जांच सार्थक हो सकती है. उन्होंने अंकिता भंडारी के मुद्दे को सदन में उठाया था और सरकार ने कहा था कि वीआईपी केवल एक कमरा है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा.
यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया: हरिद्वार में अंकिता भंडारी प्रकरण, भाजपा नेत्री रही अनामिका शर्मा की बेटी के दुष्कर्म के मामले और अवैध शराब की बिक्री के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. हरिद्वार के भाजपा विधायक मदन कौशिक का घेराव करने जा रहे हैं कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक लिया. प्रदर्शन से पहले ही मदन कौशिक के आवास से दूरी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी और भारी पुलिस बल तैनात किया. इस दौरान मदन कौशिक के आवास जाने की कोशिश कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई. पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और बस में बैठा लिया. कांग्रेसियों की यही मांग है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच केवल सीबीआई ना करें बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की जानी चाहिए.
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमन गर्ग का कहना है कि आज हरिद्वार में नशे के अवैध कारोबार ने पूरी तरह पांव फैला लिए है. नशे के अवैध धंधे को भाजपा नेताओं ने संरक्षण दे रखा है इसकी वजह से हरिद्वार में खुलेआम शराब और अन्य मादक पदार्थ बेचे जा रहे हैं. यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कैश खुराना ने कहा कि हरिद्वार में गली-गली में शराब, स्मैक, चरस और गांजा खुलेआम बिक रहा है. आरोप लगाया कि जिसे स्थानीय विधायक का पूरा-पूरा संरक्षण प्राप्त है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज सैनी ने कहा कि युवा कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने नशे के खिलाफ प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी है. उन्होंने अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराने की मांग की है.
पढ़ें-
- अंकिता भंडारी मर्डर केस की होगी CBI जांच, सीएम धामी ने दी मंजूरी
- अंकिता भंडारी केस में VIP पर ही फोकस रहेगी CBI जांच, बड़े 'रहस्य' से उठ सकता है पर्दा
- अंकिता भंडारी मर्डर केस की CBI जांच पर गणेश गोदियाल का बड़ा बयान, कहा- सरकार ने माना अतीत में गलतियां हुई हैं
- राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ का नाम अंकिता भंडारी रखने पर सियासत, विपक्ष ने लगाया झूठ बोलने का आरोप