हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, मंगलवार को विधायक दल की बैठक में बनेगी रणनीति

चंडीगढ़ः हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है. सत्र तीन दिन तक चल सकता है. हालांकि इस पर अंतिम फैसला बुधवार को होने वाली बैठक में होगा. इससे पहले मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सरकारी आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे. बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी. प्रस्तावित शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों पर हंगामा होने के आसार हैं. धान घोटाले पर सरकार को घेरने की तैयारीः शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष किसानों के मुद्दों के साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है. फिर चाहे धान घोटाला हो या फिर किसानों के मुआवजे का मुद्दा. आरोप है कि इस बार धान की खरीद के दौरान फर्जी गेटपास बनकर धान मंडियों में आए बगैर ही बेच दिया गया. वहीं बाहर के राज्यों के किसानों का धन हरियाणा की मंडियों में बेचा गया. करोड़ों के इस घोटाले में सरकार कई अधिकारियों पर गाज गिरा चुकी है. अपराध पर सरकार को घेरने की जुगत में विपक्षः इसके साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है. फिर चाहे बात गैंगस्टरों की नेताओं और व्यापारियों को धमकियों का मुद्दा हो या अन्य अपराधिक मामले, विपक्ष इसको लेकर सत्ता पक्ष से जवाब मांग सकता है. वहीं आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या और उसके बाद रोहतक के एसआई ने आत्महत्या कर ली थी. इन दोनों मामलों को लेकर सियासत भी खूब हुई थी. विपक्ष सदन में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर सकता है. मामले की जांच अभी चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी के जिम्मे है.