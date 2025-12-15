हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, मंगलवार को विधायक दल की बैठक में बनेगी रणनीति
18 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र की तैयारी के लिए कल कांग्रेस बैठक करेगी.
Published : December 15, 2025 at 10:48 PM IST
चंडीगढ़ः हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है. सत्र तीन दिन तक चल सकता है. हालांकि इस पर अंतिम फैसला बुधवार को होने वाली बैठक में होगा. इससे पहले मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सरकारी आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे. बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी. प्रस्तावित शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों पर हंगामा होने के आसार हैं.
धान घोटाले पर सरकार को घेरने की तैयारीः शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष किसानों के मुद्दों के साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है. फिर चाहे धान घोटाला हो या फिर किसानों के मुआवजे का मुद्दा. आरोप है कि इस बार धान की खरीद के दौरान फर्जी गेटपास बनकर धान मंडियों में आए बगैर ही बेच दिया गया. वहीं बाहर के राज्यों के किसानों का धन हरियाणा की मंडियों में बेचा गया. करोड़ों के इस घोटाले में सरकार कई अधिकारियों पर गाज गिरा चुकी है.
अपराध पर सरकार को घेरने की जुगत में विपक्षः इसके साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है. फिर चाहे बात गैंगस्टरों की नेताओं और व्यापारियों को धमकियों का मुद्दा हो या अन्य अपराधिक मामले, विपक्ष इसको लेकर सत्ता पक्ष से जवाब मांग सकता है. वहीं आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या और उसके बाद रोहतक के एसआई ने आत्महत्या कर ली थी. इन दोनों मामलों को लेकर सियासत भी खूब हुई थी. विपक्ष सदन में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर सकता है. मामले की जांच अभी चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी के जिम्मे है.
खिलाड़ियों की मौत पर सरकार को घेरने की तैयारीः दो खिलाड़ियों की खेल मैदान में हादसे के दौरान मौत के मामले पर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है. बीते दिनों बहादुरगढ़ और रोहतक में बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की मैदान में मौत हो गई थी. खिलाड़ी पर बास्केटबॉल का खंभा गिरने का वीडियो भी सामने आया था. इसके बाद विपक्ष ने जमकर सरकार को इस मुद्दे पर घेरा था, जिसको देखते हुए इस मुद्दे पर सदन में विपक्ष जमकर हंगामा कर सकता है.
सदन में उठ सकता है प्रदूषण का मुद्दाः बेरोजगारी के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. फिर चाहे सीईटी परीक्षा की बात हो या फिर एचकेआरएन के तहत नौकरियां देने का मुद्दा, इस पर भी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है. इसके साथ ही इस वक्त देश भर में कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही है. हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटों की गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी प्रेसवार्ता कर चुके हैं. ऐसे में यह मुद्दा भी सदन में गूंज सकता है. इसके साथ ही प्रदूषण का मुद्दा भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गूंज सकता है.
नए विधानसभा भवन का भी उठ सकता है मामलाः इसके साथ ही चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन को लेकर भी सदन में विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर सकता है. दरअसल कुछ दिनों पहले चर्चा हुई थी कि हरियाणा को नए विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने से केंद्र ने इनकार कर दिया है, जिसके बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेसवार्ता कर कहा था कि "चंडीगढ़ पर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करें. चंडीगढ़ किसका है." ऐसे में यह मुद्दा भी सदन में गूंज सकता है. इसके साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी पर भी विपक्ष बात कर सकता है."