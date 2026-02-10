हाईकमान ने बढ़ाई कांग्रेस जिलाध्यक्षों की 'टेंशन', कार्यकारिणी में पदाधिकारियों को लेकर नई गाइडलाइन बनी चुनौती
जिलाध्यक्षों के सामने सबसे बड़ी परेशानी नेताओं के समर्थकों को कार्यकारिणी में एडजस्ट करने को लेकर है.
जयपुर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान के तहत चुनकर आए कांग्रेस के 50 जिलाध्यक्षों की पार्टी हाईकमान ने टेंशन बढ़ा दी है. पार्टी हाईकमान ने जिलाध्यक्षों के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत छोटे जिलों में 31 और बड़े जिलों में 51 पदाधिकारियों की ही कार्यकारिणी का गठन होगा. हाईकमान के इस आदेश के बाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष टेंशन में हैं कि कार्यकारिणी की संख्या निर्धारित किए जाने के बाद अब कार्यकारिणी में किसे लिया जाए और किस नहीं, इस पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं.
पार्टी के कई जिलाध्यक्षों ने अपनी इस परेशानी से कई नेताओं को भी अवगत करवाया है, लेकिन नेताओं ने भी पार्टी हाईकमान के आदेश का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया है. वहीं, कांग्रेस के कई जिलाध्यक्षों ने खुलकर तो नहीं, लेकिन दबी जुबान में कहा है कि इस तरह के आदेश से उनकी परेशानी बढ़ गई है. वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि कार्यकारिणी में किसे लिया जाए और किसे ड्रॉप किया जाए. हालांकि, दिलचस्प ये है कि पहले कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी हुआ करती थी, जिनमें 150 से 200 पदाधिकारी बनाए जाते थे. वहीं, कई बड़े जिलों में तो कार्यकारिणी 300 के पार हो जाती थी, जिसके तहत पार्टी के सभी धड़ों और अन्य कार्यकर्ताओं को भी एडजस्ट कर दिया जाता था.
नेताओं के समर्थकों को भी एडजस्ट करने की चुनौती : वहीं, जिलाध्यक्षों के सामने सबसे बड़ी परेशानी नेताओं के समर्थकों को कार्यकारिणी में एडजस्ट करने को लेकर है. विधायक, विधायक प्रत्याशी, सांसद, सांसद प्रत्याशी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के समर्थकों को कार्यकारिणी में एडजस्ट करने को लेकर भी माथापच्ची चल रही है. ऐसे में जिलाध्यक्ष कार्यकारिणी में अपने समर्थकों और अन्य कार्यकर्ताओं को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, यह सवाल इन दिनों कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है. पार्टी हाईकमान की ओर से जिलाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी कार्यकारिणी 15 फरवरी तक गठित कर लें और कार्यकारिणी में एससी-एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग को भी उचित प्रतिनिधित्व देना होगा.
इस मामले को लेकर कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सेन का कहना है कि छोटी कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश हाईकमान ने सोच समझकर ही दिए होंगे. इसके जरिए यह संदेश देने का प्रयास रहा होगा कि कार्यकारिणी छोटी होगी तो लोगों को जिम्मेदारी ज्यादा मिलेगी और वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जिलाध्यक्षों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है. जिलाध्यक्ष को नेताओं को भी राजी रखना है और उनके समर्थकों को भी कार्यकारिणी में रखना है. ऐसे में किसे कार्यकारिणी में लें और किसे नहीं, इसका फैसला करना उनके लिए बड़ी चुनौती होगा. हालांकि, हो सकता है कि बाद में कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल तो जिलाध्यक्षों के सामने परेशानी आना तय है.
करना पड़ेगा विरोध का सामना : वहीं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि कांग्रेस में पहले जंबो कार्यकारिणी बनती थी, जिसमें सभी वर्गों और सभी नेताओं के समर्थकों को एडजस्ट कर लिया जाता था. अब पार्टी हाईकमान ने छोटी कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए तो कार्यकारिणी गठित करने के लिए जिलाध्यक्षों को कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा. किस प्रकार से वो कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चयन करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी.
उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पार्टी के नेताओं, विधायकों, सांसदों के समर्थकों को भी कार्यकारिणी में एडजस्ट करना होगा. ऐसे में जिलाध्यक्ष अपने कितने समर्थकों को कार्यकारिणी करने में ले पाएंगे यह बड़ा सवाल है. हालांकि यह भी तय है कि कार्यकारिणी की घोषणा के बाद राजस्थान में जिलाध्यक्षों को पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के विरोध का सामना भी करना पड़ेगा. स्वाभाविक सी बात है कि जिसको भी कार्यकारिणी करने में नहीं लिया जाएगा, वही खुलकर विरोध करेगा, इसलिए पार्टी को देखना है कि वो इस मामले को कैसे हैंडल करती है?.