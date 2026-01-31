ETV Bharat / state

कांग्रेस ने अपने सभी जिलाध्यक्षों को दी सुपर शक्ति, निकाय चुनाव के लिए करेंगे ये अहम काम!

रांची: झारखंड में होनेवाले नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. अपने जिलाध्यक्षों को निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के नाम तय करने की सुपर पावर दे दी है. अब राज्य में होनेवाले मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के लिए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के नाम की घोषणा अपने स्तर पर जिलाध्यक्ष कर सकेंगे.

कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति उर्फ रिंकू तिवारी ने कहा कि संगठन सृजन वर्ष के दौरान ही यह फैसला था कि विधानसभा या लोकसभा चुनाव में विधायक-सांसद पद के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा में संबंधित जिलों के जिलाध्यक्षों की अहम भूमिका होगी. अब इस परिकल्पना को निकाय चुनाव में ही पार्टी ने आत्मसात करते हुए यह निर्णय लिया कि सभी जिलों के संबंधित जिलाध्यक्ष, अपने-अपने क्षेत्र के मेयर, अध्यक्ष या वार्ड पार्षद के लिए सबसे योग्य कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे.

जानकारी देते कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता (ETV Bharat)

जिलाध्यक्षों से चुनाव लड़ने को इच्छुक उम्मीदवारों की सूची की हुई थी मांग

सोनाल शांति उर्फ रिंकू तिवारी ने कहा कि पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह आदेश दिया था कि सभी जिलों के जिलाध्यक्ष अपने-अपने जिले से चुनाव लड़ने को इच्छुक सभी उम्मीदवारों की सूची, अपने मंतव्य के साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय भेजेंगे लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है.