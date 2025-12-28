देश के सबसे बड़े राज्य में क्यों पिछड़ गई कांग्रेस? कैसे साल दर साल ढहता गया कांग्रेसी किला
पत्रकार राजेंद्र गौतम ने बताया कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन सबसे बड़े राज्य यूपी में पार्टी की स्थिति बहुत खराब है.
लखनऊ: देश की सबसे पुरानी राजनैतिक पार्टी कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है. 140 साल पहले 28 दिसंबर 1885 को अस्तित्व में आई कांग्रेस, केंद्र में एक दशक से और उत्तर प्रदेश में तीन दशकों से सत्ता में नहीं है. पार्टी की ऐसी हालत क्यों है? इस पर कांग्रेस के नेताओं के अपने-अपने तर्क हैं.
कोई इसके लिए बीजेपी की धर्म आधारित राजनीति को कारण बताता है, तो कोई इस उम्मीद में है, कि कांग्रेस यूपी सहित देश में फिर से जरूर वापसी करेगी. आइए जानते हैं, कांग्रेस की राजनीति, वर्तमान हालात और भविष्य की उम्मीदें कैसी हैं.
कांग्रेस के वर्तमान हालात पर राजनीतिक विश्लेषकों राजेंद्र गौतम का मानना है, कि मौजूदा समय में कांग्रेस में उत्तर भारत में कोई कद्दावर नेता नहीं है. यूपी में कांग्रेस इसलिए हाशिए पर है, क्योंकि कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जो आम जनता के बीच स्वीकार्य हो. कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हो.
स्थानीय स्तर पर भी तेज-तर्रार नेताओं का अकाल है. यही वजह है, कि यूपी के 403 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं. 80 सीटों वाली लोकसभा में सिर्फ 6 सांसद हैं, वह भी तब जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा गया. राज्यसभा और विधान परिषद तो बिल्कुल शून्य है.
क्या कहते हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद: यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद तो हैं, लेकिन यूपी से नहीं बल्कि राजस्थान से चयनित हुए हैं. प्रमोद तिवारी कहते हैं, कि कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती. भाजपा धर्म, जाति और छलावे के दम पर चुनाव जीतती है.
हम पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर अब तक न जाने कितनी बार सरकार बना चुके हैं. कांग्रेस पार्टी कभी जाति की राजनीति करती ही नहीं है. अब जनता सब कुछ समझ रही है. आने वाले चुनाव में सब सही हो जाएगा. भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी. कांग्रेस पार्टी फिर मजबूती से वापस आएगी.
क्या कहती हैं, यूपी कांग्रेस की विधायक: कांग्रेस पार्टी की यूपी में एकमात्र महिला विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' का कहना है, कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए बलिदान दिया है. यही एकमात्र पार्टी है, जिसके दो प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी जान देश पर न्यौछावर कर दी. कांग्रेस पार्टी देश पर कुर्बान होने वाली पार्टी है.
अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं. अभी भाजपा का समय चल रहा है. कांग्रेस पार्टी का अच्छा समय आने वाला है. हम फिर से सरकार बनाएंगे. जनता, अब सब कुछ समझ चुकी है. अब जनता भाजपा के झांसे में नहीं आएगी. कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी.
क्या कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार: सीनियर जर्नलिस्ट और यूपी की राजनीति को करीब से समझने वाले पत्रकार राजेंद्र गौतम ने बताया कि कांग्रेस पार्टी देश के सबसे पुरानी पार्टी जरूर है, लेकिन सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति बहुत खराब है. फिलहाल, जो हालात बने हैं, उसके हिसाब से तो जल्द कुछ होता नजर नहीं आ रहा. हालांकि, राहत की बात यह है, कि कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है.
यह भी कहना होगा कि दक्षिण भारत में पार्टी मजबूत स्थिति में है. उत्तर भारत में पार्टी की स्थिति सही नहीं है. इसके पीछे बड़ी वजह यही है, कि जो वोटर पहले कांग्रेस को वोट करते थे, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है. इनमें दलित, ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग शामिल है. इसके पीछे कारण यह है, कि कांग्रेस के पास ऐसे नेता ही नहीं बचे, जो विभिन्न जातियों के वोट कांग्रेस पार्टी को दिला सकें.
कोई अच्छा नेता न होने के कारण यह स्थिति हुई है. लोकल नेता या तो घर बैठ गए या तो पार्टी का साथ छोड़ दिया. इसकी वजह से कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई. अब राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, कि कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत हो, लेकिन यह चुनाव के नतीजे बताएंगे कि पार्टी कितनी मजबूत हुई है. हो सकता है, कि कुछ अच्छा भी हो जाए.
यूपी विधानसभा में कैसा रहा है कांग्रेस का प्रदर्शन: उत्तर प्रदेश में 1937 से विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई. 1962 तक लगातार कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज रही. 1937 के विधानसभा चुनाव में 228 सीटों में से 133 सीटों पर पार्टी चुनाव जीते. 1946 में 228 में से 153 सीटें पार्टी को मिलीं. साल 1962 तक लगातार जीत के बाद कांग्रेस की स्थिति डंवाडोल होने लगी.
केंद्रीय राजनीति का असर यूपी विधानसभा पर भी पड़ा और कांग्रेस की हार का सिलसिला चल पड़ा. हालांकि 1985 में 425 विधानसभा सीटों में से 269 सीटें जीतकर पार्टी ने फिर सरकार बनाई. 1989 में पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरा और 425 सीटों में से सिर्फ 94 सीटें ही जीत पाई.
इसके बाद ही पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए. 1991 में 419 में से सिर्फ 46, 1993 में 422 में से सिर्फ 28, 1996 में 424 में से सिर्फ 33, 2002 में 403 में से सिर्फ 25, 2007 में 403 में से सिर्फ 22, 2012 में 403 में सिर्फ 28, 2017 में 403 में सिर्फ 7 और 2022 में 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ दो सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई.
लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन: 1951-52 से लेकर 1971 तक लोकसभा में कांग्रेस लगातार सुपर मेजॉरिटी के साथ केंद्र में सरकार बनाती रही. इसमें उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें दीं. साल 1952 में 86 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 81 पर जीत दर्ज की. 1957 में 86 में से 70, 1962 में 86 में से 62, 1967 में 85 में से 47 और 1971 में पार्टी की 85 में से 73 सीटें आईं.
1977 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति बेहद खराब रही और कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा. इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गईं. 1980 में फिर से चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी सुपर मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापस लौटी. तब यूपी की 85 में से 51 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही. 1984 में तो रिकॉर्ड ही टूट गया. कांग्रेस पार्टी ने 85 में से 83 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की.
1989 में पार्टी की स्थिति फिर से खराब हो गई. तब कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें ही मिलीं. इसके बाद हार का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ, जिसे रोकने में कांग्रेस को पसीने आ गए. 1991 में 85 में से सिर्फ 5 सीटें, 1996 में 85 में से सिर्फ 5 सीटें, 1998 में 85 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई.
1999 में 85 में से 10 सीटें जीती. 2004 में 80 में से 9 सीटें, 2009 में 80 में से 21 सीटें, 2014 में 80 में से सिर्फ 2 सीटें, 2019 में 80 में से सिर्फ 1 सीट और 2024 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद 80 में से 6 सीटें जीतने में ही कांग्रेस पार्टी सफल हो पाई.
