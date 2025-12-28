ETV Bharat / state

देश के सबसे बड़े राज्य में क्यों पिछड़ गई कांग्रेस? कैसे साल दर साल ढहता गया कांग्रेसी किला

लखनऊ: देश की सबसे पुरानी राजनैतिक पार्टी कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है. 140 साल पहले 28 दिसंबर 1885 को अस्तित्व में आई कांग्रेस, केंद्र में एक दशक से और उत्तर प्रदेश में तीन दशकों से सत्ता में नहीं है. पार्टी की ऐसी हालत क्यों है? इस पर कांग्रेस के नेताओं के अपने-अपने तर्क हैं.

कोई इसके लिए बीजेपी की धर्म आधारित राजनीति को कारण बताता है, तो कोई इस उम्मीद में है, कि कांग्रेस यूपी सहित देश में फिर से जरूर वापसी करेगी. आइए जानते हैं, कांग्रेस की राजनीति, वर्तमान हालात और भविष्य की उम्मीदें कैसी हैं.

कांग्रेस के वर्तमान हालात पर राजनीतिक विश्लेषकों राजेंद्र गौतम का मानना है, कि मौजूदा समय में कांग्रेस में उत्तर भारत में कोई कद्दावर नेता नहीं है. यूपी में कांग्रेस इसलिए हाशिए पर है, क्योंकि कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जो आम जनता के बीच स्वीकार्य हो. कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हो.

स्थानीय स्तर पर भी तेज-तर्रार नेताओं का अकाल है. यही वजह है, कि यूपी के 403 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं. 80 सीटों वाली लोकसभा में सिर्फ 6 सांसद हैं, वह भी तब जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा गया. राज्यसभा और विधान परिषद तो बिल्कुल शून्य है.

क्या कहते हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद: यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद तो हैं, लेकिन यूपी से नहीं बल्कि राजस्थान से चयनित हुए हैं. प्रमोद तिवारी कहते हैं, कि कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती. भाजपा धर्म, जाति और छलावे के दम पर चुनाव जीतती है.

हम पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर अब तक न जाने कितनी बार सरकार बना चुके हैं. कांग्रेस पार्टी कभी जाति की राजनीति करती ही नहीं है. अब जनता सब कुछ समझ रही है. आने वाले चुनाव में सब सही हो जाएगा. भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी. कांग्रेस पार्टी फिर मजबूती से वापस आएगी.

क्या कहती हैं, यूपी कांग्रेस की विधायक: कांग्रेस पार्टी की यूपी में एकमात्र महिला विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' का कहना है, कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए बलिदान दिया है. यही एकमात्र पार्टी है, जिसके दो प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी जान देश पर न्यौछावर कर दी. कांग्रेस पार्टी देश पर कुर्बान होने वाली पार्टी है.

अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं. अभी भाजपा का समय चल रहा है. कांग्रेस पार्टी का अच्छा समय आने वाला है. हम फिर से सरकार बनाएंगे. जनता, अब सब कुछ समझ चुकी है. अब जनता भाजपा के झांसे में नहीं आएगी. कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी.

क्या कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार: सीनियर जर्नलिस्ट और यूपी की राजनीति को करीब से समझने वाले पत्रकार राजेंद्र गौतम ने बताया कि कांग्रेस पार्टी देश के सबसे पुरानी पार्टी जरूर है, लेकिन सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति बहुत खराब है. फिलहाल, जो हालात बने हैं, उसके हिसाब से तो जल्द कुछ होता नजर नहीं आ रहा. हालांकि, राहत की बात यह है, कि कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है.

यह भी कहना होगा कि दक्षिण भारत में पार्टी मजबूत स्थिति में है. उत्तर भारत में पार्टी की स्थिति सही नहीं है. इसके पीछे बड़ी वजह यही है, कि जो वोटर पहले कांग्रेस को वोट करते थे, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है. इनमें दलित, ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग शामिल है. इसके पीछे कारण यह है, कि कांग्रेस के पास ऐसे नेता ही नहीं बचे, जो विभिन्न जातियों के वोट कांग्रेस पार्टी को दिला सकें.