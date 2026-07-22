ETV Bharat / state

'कांग्रेस पार्टी सिर्फ मौसम देखकर ही राजनीति करती है', कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कसा तंज

कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कांग्रेस पर कसा तंज ( ETV Bharat )

11 में से 8 मामलों का निपटाराः बैठक के एजेंडे में कुल 11 मामले रखे गए थे. इनमें 5 पुरानी लंबित शिकायतें और 6 नए मामले शामिल थे. मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि "कुल 11 मामलों में से 8 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है, जबकि 3 शिकायतों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखा गया है.

​कुरुक्षेत्रः जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया. बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने की. बैठक में आम जनता से जुड़ी कुल 11 महत्वपूर्ण शिकायतों को एजेंडे में शामिल किया गया था, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया.

बैठक में आए प्रमुख मामले:

अंशल सिटी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव. ​को-ऑपरेटिव सोसाइटी में हुई गड़बड़ियां. ​प्राइवेट अस्पताल को लीज पर लेने वाले के साथ डॉक्टर की कथित धोखाधड़ी. ​बिजली की लाइन हटाने से जुड़ा विवाद. आशा वर्कर को अश्लील वीडियो भेजने और गांव की सरपंच से संबंधित शिकायतें. प्रशासनिक सरलीकरण

ग्रामीणों को बड़ी राहत: ​ग्रामीणों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट मंत्री ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि "गांवों में सरकारी भूमि पर बने मकानों के नियमों एवं पट्टों से जुड़े मामलों के लिए लोगों को अब चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. अब लोग जिला स्तर पर ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं और कार्य जिला उपायुक्त के स्तर पर ही पूरे कर दिए जाएंगे, जिससे जनता के समय और पैसे दोनों की बचत होगी.

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक (ETV Bharat)

कांग्रेस मंत्री का तंज: विपक्ष (कांग्रेस) द्वारा सरकार के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शनों पर सवाल पूछे जाने पर कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने का अधिकार है. हालांकि उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर कड़ा कटाक्ष किया. ​मंत्री ने कहा "कांग्रेस पार्टी सिर्फ मौसम देखकर ही राजनीति करती है. पिछले दो महीनों में जब भीषण गर्मी थी, तब कांग्रेस का कोई भी नेता सड़कों पर नहीं दिखा और सब एसी कमरों में बैठकर राजनीति कर रहे थे. अब जब बरसात हो रही है और मौसम सुहावना हो गया है, तो वे बाहर निकलकर प्रदर्शन का नाटक कर रहे हैं. कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह खत्म हो चुका है."