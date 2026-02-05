ETV Bharat / state

"गोदान" पर विवाद: UP कांग्रेस सहित देश भर से रिलीज रोकने की मांग

फिल्म ‘गोदान’ छह फरवरी को देश भर में रिलीज हो रही है

कांग्रेस ने फिल्म गोदान पर रोक लगाने की मांग की
कांग्रेस ने फिल्म गोदान पर रोक लगाने की मांग की (Photo Credit; congress)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 2:46 PM IST

Updated : February 5, 2026 at 4:58 PM IST

लखनऊ: फिल्म गोदान देश के सिनेमाघरों में छह फरवरी को रिलीज होगी, इससे पहले ही फिल्म पर रोक लगाने की मांग अब देश भर में जोर पकड़ता जा रहा है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है. पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने फिल्म को समाज में नफरत फैलाने वाला करार दिया है.

फिल्म समाज में भेदभाव पैदा करेगा: उन्होंने कहा कि यह फिल्म समाज में भेदभाव पैदा करेगा. देश में भाईचारा कायम रहे, इस लिए यह फिल्म किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं होनी चाहिए. अंशू अवस्थी ने कहा कि भाजपा सरकार में भारत बीफ़ एक्सपोर्ट में नंबर वन पर है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में यूपी बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर है. इसमें मुस्लिम समाज का क्या दोष है? भाजपा नेता ही मांस सप्लाई का धंधा कर रहे हैं. इसी लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी भाजपा, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर चुप्पी साधे हुई है.

2027 में विदाई तय है: अंशू अवस्थी के मुताबिक फिल्में समाज का आईना होती है. शिक्षा और जागरुकता के लिए फिल्में बननी चाहिए, न कि नफरत फैलाने के लिए. गो हत्या में सिर्फ एक विशेष वर्ग को निशाना बनाना समाज में नफरत फैलाने जैसा है. बीजेपी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी फिल्में बनवाकर समाज में नफरत फैलाना चाह रही है. भाजपा कुछ भी करले 2027 में विदाई तय है.

गोदान छह फरवरी को रिलीज: बता दें कि भारतीय संस्कृति में गाय व पंचगव्य के महत्व को लेकर बनी हिंदी फिल्म ‘गोदान’ देश भर में छह फरवरी को रिलीज हो रही है. फिल्म में गो संरक्षण का संदेश दिया गया है. फिल्म में पंचगव्य से पंच परिवर्तन को प्रमुखता से दिखाया गया है. इसमें बताया गया है कि पंचगव्य किस प्रकार मानव जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है. फिल्म में इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया है.

फिल्म से जुड़े निर्माता निर्देशकों ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर जानकारी दी थी कि यह फिल्म किसी एक जाति, धर्म या वर्ग की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक के लिए है. गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि गोमाता पर बनी यह फिल्म हर युवा, बच्चे और बुजुर्ग को देखनी चाहिए.

Last Updated : February 5, 2026 at 4:58 PM IST

संपादक की पसंद

