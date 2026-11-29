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परिसीमन विधेयक से झारखंड में आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर संकट की आशंका, कांग्रेस ने झामुमो से विरोध में साथ आने की अपील की

एआईसीसी के झारखंड प्रभारी के. राजू ( ETV Bharat )

रांचीः परिसीमन विधेयक को लेकर झारखंड में राजनीतिक बहस तेज होने के संकेत हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के विरोध में INDIA गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से एकजुट होने की अपील की है.

कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस विधेयक का झारखंड पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और इससे राज्य में आदिवासी समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ने की आशंका है. कांग्रेस ने विशेष रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) से विधेयक का विरोध करने की अपील की है.