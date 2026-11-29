परिसीमन विधेयक से झारखंड में आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर संकट की आशंका, कांग्रेस ने झामुमो से विरोध में साथ आने की अपील की
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने परिसीमन विधेयक पर झारखंड में इंडिया ब्लॉक के दलों को एकजुट होने की अपील की है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 29, 2026 at 3:58 PM IST
रांचीः परिसीमन विधेयक को लेकर झारखंड में राजनीतिक बहस तेज होने के संकेत हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के विरोध में INDIA गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से एकजुट होने की अपील की है.
कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस विधेयक का झारखंड पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और इससे राज्य में आदिवासी समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ने की आशंका है. कांग्रेस ने विशेष रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) से विधेयक का विरोध करने की अपील की है.
29 नवंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं एआईसीसी के झारखंड प्रभारी के. राजू ने कहा है कि प्रस्तावित कानून में राज्यभर में विधानसभा और संसदीय सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि की परिकल्पना की गई है. लेकिन आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में समान अनुपात से वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किसी संवैधानिक संशोधन का स्पष्ट प्रावधान नहीं है. कांग्रेस के अनुसार, झारखंड में आदिवासी प्रतिनिधित्व की मौजूदा हिस्सेदारी बरकरार रखने के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 28 से बढ़ाकर 42 करना जरूरी है.
के. राजू ने कहा है कि झामुमो के लिए इस विधेयक का विरोध केवल गठबंधन की एकजुटता का सवाल नहीं, बल्कि आदिवासी राजनीतिक सशक्तिकरण की रक्षा से जुड़ा विषय है. उन्होंने विश्वास जताया कि सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों की वकालत करने वाला झामुमो इस मुद्दे पर कांग्रेस और INDIA गठबंधन के साथ खड़ा होगा.
कांग्रेस ने विधेयक में प्रस्तावित परिसीमन आयोग की संरचना और अधिकारों पर भी सवाल उठाए हैं. विज्ञप्ति के मुताबिक, आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा चयनित सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे. आयोग को देशभर में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय करने का व्यापक अधिकार दिया जाएगा.
कांग्रेस ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर पहले से उठ रही चिंताओं का उल्लेख करते हुए आशंका जताई है कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल सत्तारूढ़ दल को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए हो सकता है. कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि संघीय निष्पक्षता, लोकतांत्रिक अखंडता और झारखंड की आदिवासी आबादी के उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा के लिए सभी विपक्षी दलों को मिलकर विधेयक का विरोध करना चाहिए.
इसे भी पढ़ें- परिसीमन को लेकर बोले मंत्री इरफान अंसारी, पहले वोट चोरी हुआ अब सीट चोरी होगा, झारखंड में नहीं होने देंगे लागू
इसे भी पढ़ें- परिसीमन पर आज अपना रुख साफ कर देगा झामुमो! सीएम हेमंत सोरेन पार्टी के सांसदों संग बैठक कर करेंगे चर्चा
इसे भी पढ़ें- CM हेमंत सोरेन की सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, परिसीमन एवं महिला आरक्षण के मुद्दे पर होगी अहम चर्चा