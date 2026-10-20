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कांग्रेस का 'उत्तराखंड न्याय यात्रा' कार्यक्रम घोषित, 22 अक्टूबर को गोल्ज्यू मंदिर से होगी शुरुआत

गणेश गोदियाल समेत अन्य कांग्रेसी नेता ( फोटो सोर्स- X@UKGaneshGodiyal )

न्याय यात्रा का पहला दल: यात्रा का पहला दल 22 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पश्चिम बंगाल प्रभारी प्रकाश जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में अल्मोड़ा के गोल्ज्यू मंदिर में पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ करेगा.