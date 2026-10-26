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द्वाराहाट में कांग्रेस की परिवर्तन शंखनाद रैली, 2027 में सरकार बनाने का किया दावा, बीजेपी पर साधा निशाना

द्वाराहाट में रैली में गरजे कांग्रेस नेता ( Photo-ETV Bharat )

अल्मोड़ा: विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट में विकास और परिवर्तन का संदेश देने के उद्देश्य से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में परिवर्तन शंखनाद रैली का आयोजन किया गया. रैली में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी ने क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आगामी चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा किया. वहीं, कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की.

परिवर्तन शंखनाद रैली घटगाड़ पुल से शुरू हुई. ढोल-नगाड़ों और पार्टी के नारों के बीच रैली द्वाराहाट चौराहे से होते हुए आगे बढ़ी. इसके बाद जनसभा का आयोजन किया गया. इस दौरान कांग्रेस में शामिल हुए नए सदस्यों का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक मदन सिंह बिष्ट और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नए सदस्यों का भव्य स्वागत किया.