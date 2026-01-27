ETV Bharat / state

निकाय-पंचायत चुनाव के माइक्रो लेवल की तैयारी में जुटी कांग्रेस, कल होगा पंचायतीराज सशक्तिकरण सम्मेलन

सम्मेलन में प्रदेश भर से कांग्रेस विचारधारा से जुड़े पंचायती राज जनप्रतिनिधि और आगामी चुनावी की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशी शामिल होंगे.

PCC Headquarters, Jaipur
पीसीसी मुख्यालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
Published : January 27, 2026 at 2:54 PM IST

जयपुर: आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है. माइक्रो लेवल पर तैयारी को लेकर कांग्रेस का पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन कल 28 जनवरी को बिड़ला सभागार में आयोजन होगा. निकाय-पंचायत चुनाव के साथ ही मनरेगा सहित कई अन्य मुद्दों पर भी मंथन होगा. प्रदेश कांग्रेस ने अपने पंचायती राज संगठन को इसके लिए आगे किया हुआ है.

संभावित प्रत्याशी होंगे शामिल: पंचायती राज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सीबी यादव ने बताया कि 28 जनवरी को बिड़ला सभागार में दोपहर 12 बजे से होने वाले इस सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पवार सहित कई अन्य नेता भी शिरकत करेंगे. सम्मेलन में प्रदेश भर से कांग्रेस विचारधारा से जुड़े पंचायती राज जनप्रतिनिधि और आगामी चुनावी की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशी शामिल होंगे. सम्मेलन में चुनाव प्रशिक्षण, रणनीति साझा करने, पंचायती राज चुनाव को मनरेगा संग्राम से जोड़ने और भविष्य में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने जैसे अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी.

सम्मेलन में इन मुद्दों पर होगा मंथन, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: मनरेगा संग्राम: संभावित प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस पर कांग्रेस रखेगी नजर, खरे उतरे, तो मिलेगा पंचायत राज चुनाव में ​मौका

जनप्रतिनिधि साझा करेंगे अनुभव: उन्होंने बताया कि संविधान में सिविल सोसाइटी, जनसंगठन, अनुभव विशेषज्ञ और पंचायत राज व्यवस्था में बेहतर काम करने वाले जनप्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे. यादव ने कहा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पिछले दो सालों से जमीनी स्तर पर निरंतर सक्रिय है. संगठन की ओर से ग्राम चौपाल, जनसुनवाई, पदयात्राएं, संविधान पर चर्चाएं, प्रभात फेरियां और मनरेगा साइटों पर श्रमिकों से संवाद कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचा जा रहा है. संगठन की ओर से अब तक सभी जिलों में दो दिवसीय आवासीय सर्वोदय संकल्प शिविर और अधिकांश ब्लॉक में एकदिवसीय स्वराज प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जा चुके हैं.

पढ़ें: मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने किया गांवों का रुख, 29 जनवरी तक लगाएगी ग्राम चौपाल

कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस पर रखी जाएगी नजर: सीबी यादव ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वो अधिक से अधिक गांवों में ग्राम चौपाल और मनरेगा संग्राम को पहुंचाएं और इस अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस की निगरानी की जाएगी. जो नेता जनता के बीच प्रभावी ढंग से मुद्दे उठाएंगे, उन्हें पंचायत और निकाय चुनाव में अवसर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मनरेगा संग्राम के जरिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक मनरेगा कानून की कमियों और केंद्र सरकार की नीतियों के प्रभाव को जनता के सामने रखा जा रहा है. सम्मेलन में सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर मनरेगा से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने की ठोस रणनीति भी तैयार की जाएगी.

