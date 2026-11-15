पंचायत चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा कहां भारी? बाड़ाबंदी के बीच डोटासरा करेंगे दो दिवसीय महामंथन
डोटासरा खुद एक-एक पर्यवेक्षक और जिला प्रभारी से वन-टू-वन बातचीत कर पंचायत चुनाव का फीडबैक ले रहे हैं.
Published : November 15, 2026 at 3:45 PM IST
जयपुर: प्रदेश में चार चरणों में पंचायत चुनाव का मतदान संपन्न हो गया है. मतदान खत्म होते ही अब सियासी हलचल तेज हो गई है. एक तरफ भाजपा और कांग्रेस अपने-अपने समर्थित सदस्यों को एकजुट रखने के लिए बाड़ाबंदी की रणनीति में जुट गई हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने चुनावी नतीजों का आकलन शुरू कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर बड़े स्तर पर मंथन की तैयारी की है. इसके लिए 17 और 18 नवंबर को लगातार दो दिन कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें हार-जीत के कारणों और संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी.
200 पर्यवेक्षकों से वन-टू-वन लेंगे फीडबैक: बैठक में प्रदेशभर के सभी 200 पर्यवेक्षकों और जिला प्रभारियों को बुलाया गया है. डोटासरा खुद एक-एक पर्यवेक्षक और जिला प्रभारी से वन-टू-वन बातचीत कर पंचायत चुनाव का फीडबैक लेंगे. पार्टी ने सभी पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की पूरी जमीनी रिपोर्ट और चुनावी नतीजों का विस्तृत विश्लेषण लेकर आएं. बैठक में केवल जीत और हार के आंकड़ों पर ही चर्चा नहीं होगी, बल्कि यह भी पड़ताल की जाएगी कि आखिर किन कारणों से कांग्रेस को किन क्षेत्रों में सफलता मिली और कहां पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए.
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किस जिले में कांग्रेस मजबूत, कहां भाजपा ने मारी बाजी: पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की इस कवायद का सबसे बड़ा मकसद यह पता लगाना है कि पंचायत चुनाव में पार्टी का पलड़ा आखिर कहां भारी रहा, किन जिला परिषदों और पंचायत समितियों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया और किन क्षेत्रों में भाजपा ने मजबूत स्थिति बनाई. पर्यवेक्षकों से क्षेत्रवार चुनावी स्थिति, प्रत्याशियों की जीत-हार के अंतर, स्थानीय समीकरणों और संगठन की सक्रियता की जानकारी ली जाएगी. कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व यह भी जानना चाहता है कि किन क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों को स्थानीय नेताओं के प्रभाव का फायदा मिला और कहां नेताओं की आपसी खींचतान और गुटबाजी ने चुनावी संभावनाओं को प्रभावित किया. इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका और स्थानीय स्तर पर बने राजनीतिक समीकरणों पर भी चर्चा की जाएगी.
बाड़ाबंदी के बीच जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी पर नजर: डोटासरा पर्यवेक्षकों से यह भी जानकारी लेंगे कि किन जिलों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, कहां बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने की संभावना है और किन जगहों पर अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ सकती है. बाड़ाबंदी के बीच पार्टी अपने निर्वाचित सदस्यों को एकजुट रखने और स्थानीय स्तर पर रणनीतिक तालमेल बनाने पर भी ध्यान देगी.
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संगठन की ताकत और नेताओं की भूमिका का भी होगा आकलन:दो दिवसीय बैठक में पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस संगठन की सक्रियता भी समीक्षा के केंद्र में रहेगी. बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक संगठन ने कितनी मजबूती से काम किया, स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने कितनी सक्रिय भूमिका निभाई तथा प्रत्याशियों के पक्ष में कितना प्रभावी चुनाव प्रचार हुआ, इन सभी पहलुओं पर रिपोर्ट ली जाएगी. पर्यवेक्षकों से स्थानीय स्तर पर सामने आई शिकायतों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का फीडबैक भी लिया जा सकता है.
डोटासरा के लिए सियासी ताकत का लिटमस टेस्ट: राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का मानना है कि दो दिन तक चलने वाला यह महामंथन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लिए भी अहम माना जा रहा है. पंचायत चुनाव के नतीजे प्रदेश में कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और संगठन की जमीनी पकड़ का संकेत देंगे.
बैठक में मिलने वाले फीडबैक से यह भी साफ होगा कि आगामी राजनीतिक लड़ाई के लिए पार्टी को किन क्षेत्रों में अपनी रणनीति बदलने और संगठन को मजबूत करने की जरूरत है.कुल मिलाकर पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस अब केवल जीत-हार का हिसाब नहीं लगा रही, बल्कि जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सियों के लिए अपनी राजनीतिक संभावनाएं भी तलाश रही है. 17 और 18 नवंबर को होने वाला यह महामंथन तय करेगा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा किन क्षेत्रों में भारी रहा और आगे की सियासी लड़ाई के लिए पार्टी के सामने क्या चुनौतियां हैं.
पंचायत चुनाव में कांग्रेस बनाएगी बढ़त: वहीं, इस मामले में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर पर्यवेक्षकों से जमीनी फीडबैक लेंगे. पर्यवेक्षकों को पूरी तैयारी के साथ आने को कहा गया है. पंचायत चुनाव में कांग्रेस बढ़त बनाएगी.
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