ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा कहां भारी? बाड़ाबंदी के बीच डोटासरा करेंगे दो दिवसीय महामंथन

पीसीसी वॉर रूम में गोविंद सिंह डोटासरा ( Etv Bharat Jaipur Source Congress Media Department )

जयपुर: प्रदेश में चार चरणों में पंचायत चुनाव का मतदान संपन्न हो गया है. मतदान खत्म होते ही अब सियासी हलचल तेज हो गई है. एक तरफ भाजपा और कांग्रेस अपने-अपने समर्थित सदस्यों को एकजुट रखने के लिए बाड़ाबंदी की रणनीति में जुट गई हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने चुनावी नतीजों का आकलन शुरू कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर बड़े स्तर पर मंथन की तैयारी की है. इसके लिए 17 और 18 नवंबर को लगातार दो दिन कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें हार-जीत के कारणों और संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी.