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मास्टर प्लान के लिए कांग्रेस करेगी इंदौर टू भोपाल मार्च, जीतू ने क्यों लगाया मोदी-मोदी का नारा ?

लंबे समय से अटके मास्टर प्लान को लागू करने को लेकर कांग्रेस करेगी इंदौर से भोपाल तक पदयात्रा. शिफाली पांडेय की रिपोर्ट.

Jitu Patwari Bhopal master plan
मास्टर प्लान के लिए कांग्रेस करेगी मार्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में लंबे लमय से अटके मास्टर प्लान को लागू करने को लेकर कांग्रेस पचास हजार लोगों के साथ इंदौर से भोपाल तक पदयात्रा करेगी. फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार को तीन महीने का अल्टीमेटम दिया है. मास्टर प्लान को लेकर पहले कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने भोपाल में रन फॉर मास्टर प्लान किया. इसके बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा 31 घंटे के उपवास पर बैठे हैं. इस उपवास में दिलचस्प नज़ारा तब बना जब मास्टर प्लान को लेकर बीजेपी के कार्यकाल की खामियां गिनाते कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद मोदी मोदी का नारा लगाने लगे.

भोपाल के मास्टर प्लान के लिए कांग्रेस का उपवास मोदी मोदी के नारे

भोपाल का मास्टर प्लान लागू करने को लेकर राजधानी भोपाल मे पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा 31 घंटे के उपवास पर बैठे हैं. पीसी शर्मा के उपवास के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल के रहवासियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लगातार एक ही पार्टी को वोट देने का नतीजा है कि आपकी सुनवाई ही नहीं हो रही है. उन्होंने व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी जिक्र किया. फिर मोदी मोदी का नारा लगाते कहा कि आप भी रट लगाए रहे. हुआ क्या. इस दौरान जीतू पटवारी का मोदी राग देखने लायक था.

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (ETV Bharat)

मास्टर प्लान के लिए कांग्रेस का इंदौर भोपाल मार्च

कांग्रेस मास्टर प्लान को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अभी हाल में ही भोपाल मे मास्टर प्लान लागू करने को लेकर रन फॉर मास्टर प्लान किया था. जिसमें भोपाल के लोगों को समर्थन में जुटाकर ये आयोजन हुआ. अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा रोशनपुरा चौराहे पर 31 घंटे के उपवास पर बैठ गए हैं, डिमांड वही है कि मास्टर प्लान जल्द से जल्दी लागू हो. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यहां ऐलान किया कि तीन महीने का वक्त हमने सरकार को दिया है. अगर तीन महीने के भीतर मास्टर प्लान इंदौर और भोपाल में लागू नहीं हुआ तो इंदौर से भोपाल पचास हजार लोगों के साथ कांग्रेस पैदल मार्च करेगी.

Jitu Patwari Bhopal master plan
धरने पर बैठे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा (ETV Bharat)

आरोप बीस साल बीजेपी की सरकार फिर क्यों अटका मास्टर प्लान

Jitu Patwari Bhopal master plan
मास्टर प्लान के लिए कांग्रेस करेगी मार्च (ETV Bharat)

जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समय-समय पर मास्टर प्लान की मांग की है. मैं भोपाल और इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर भोपाल के नगरीय प्रशासन मंत्री, चीफ सेकेट्री और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि ये मास्टर प्लान अगर आप नहीं लाते हो तो अन्याय कर रहे हैं. तीन महीने के अंदर मास्टर प्लान लेकर आएं जिससे व्यापारियों और भोपालवासियों को राहत मिले. जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीस साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है. आखिर बीस साल से मास्टर प्लान लाने से किसने रोका था. उन्होने कहा कि देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश और उसकी राजधानी भोपाल जहां बीस साल से मास्टर अटका हुआ है.

भोपाल-इंदौर का मास्टर प्लान कहां अटका है

मध्य प्रदेश में सरकार ने बीते साल मई 2025 में मेट्रोपोलिटन रीजन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेटं एक्ट पास कर लिया है. इसके हिसाब से भोपाल और इंदौर के आस पास के जिलों को भी मिलाने की प्लानिंग के साथ एक बड़ा रीजन तैयार होगा. उधर सरकार का कहना है कि प्लान पूरी तरह से तैयार है लेकिन इसमें कुछ संशोधनों के चलते वह अटका हुआ है.

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