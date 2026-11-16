ETV Bharat / state

सोनिया गांधी की पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग- अ जर्नी ऑफ लव’ का विशेष पुस्तक पाठ कार्यक्रम, रांची प्रेस क्लब में जुटे कांग्रेस के आला नेता

रांची में कांग्रेस द्वारा सोनिया गांधी की बुक को लेकर विशेष पाठ कार्यक्रम का आयोजन ( ETV Bharat )

रांची: ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस, झारखंड प्रभारी आदित्य विक्रम जायसवाल की अगुवाई में आज सोमवार को रांची प्रेस क्लब में सोनिया गांधी की पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग -अ जर्नी ऑफ लव’ पर विशेष पुस्तक पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

इस पुस्तक पाठ में मुख्यअतिथि के रूप में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदेश मीडिया संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव, शशि भूषण राय, सोशल मीडिया चेयरमैन गजेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत शुक्ला, जया जायसवाल सहित कई नेता-कार्यकर्ता शामिल हुए.