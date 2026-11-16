सोनिया गांधी की पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग- अ जर्नी ऑफ लव’ का विशेष पुस्तक पाठ कार्यक्रम, रांची प्रेस क्लब में जुटे कांग्रेस के आला नेता
रांची में कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी की पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग- अ जर्नी ऑफ लव’ पर पुस्तक पाठ कार्यक्रम का आयोजन हुआ. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 16, 2026 at 9:10 PM IST
रांची: ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस, झारखंड प्रभारी आदित्य विक्रम जायसवाल की अगुवाई में आज सोमवार को रांची प्रेस क्लब में सोनिया गांधी की पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग -अ जर्नी ऑफ लव’ पर विशेष पुस्तक पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
इस पुस्तक पाठ में मुख्यअतिथि के रूप में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदेश मीडिया संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव, शशि भूषण राय, सोशल मीडिया चेयरमैन गजेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत शुक्ला, जया जायसवाल सहित कई नेता-कार्यकर्ता शामिल हुए.
इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी की लिखी इस पुस्तक के विभिन्न महत्वपूर्ण अंशों को पढ़ा. इस दौरान सोनिया गांधी के जीवन, उनके व्यक्तिगत अनुभवों, संघर्षों, त्याग, विचारों और उनकी राजनीतिक एवं सामाजिक यात्रा पर विस्तार से चर्चा की गई. पुस्तक में बताए गए कई भावनात्मक प्रसंगों और उनके जीवन से जुड़े अनुभवों को भी साझा किया गया.
इस अवसर पर ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस झारखंड के प्रदेश प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस महासचिव आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि सोनिया गांधी की यह पुस्तक उनके जीवन के अनुभवों, त्याग, संघर्ष और प्रेम की कहानी है. यह पुस्तक उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ देश की राजनीतिक और सामाजिक यात्रा के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी सामने लाती है. पुस्तक को पढ़कर उनके जीवन और विचारों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि सोनिया गांधी का जीवन भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक एकता और संविधान के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को उनके जीवन के कई ऐसे पहलुओं के बारे में जानने का अवसर मिलता है, जिनसे आमतौर पर लोग परिचित नहीं हैं. उनके जीवन के अनुभव और विचार समाज के लिए प्रेरणादायक हैं.
पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि पुस्तक पाठ जैसे कार्यक्रम समाज में पढ़ने और लिखने की रुचि को बढ़ावा देता है. ऐसे आयोजनों से लोगों को अपने विचार रखने और दूसरों के विचारों को समझने का अवसर मिलता है. यह पुस्तक मानवीय भावनाओं, रिश्तों, प्रेम और जीवन के अनुभवों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रचना है.
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