झारखंड में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अंतिम चरण में, 10 दिवसीय पॉलिटिकल पाठशाला की शुरुआत

कांग्रेस का प्रशिक्षण कार्यक्रम ( ईटीवी भारत )