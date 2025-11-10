झारखंड में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अंतिम चरण में, 10 दिवसीय पॉलिटिकल पाठशाला की शुरुआत
झारखंड में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अब अंतिम चरण में है. 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई.
Published : November 10, 2025 at 7:55 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 8:07 PM IST
रांची: झारखंड कांग्रेस ने अपने संगठन को धारदार और जुझारू बनाने के लिए पहली बार मंडल से लेकर जिला अध्यक्ष तक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है. पहली बार मंडल अध्यक्ष वाले कॉन्सेप्ट को अपनाने के बाद अब झारखंड कांग्रेस ने रांची के लालगुटवा बैंक्वेट हॉल में संगठन सृजन कार्यशाला की शुरुआत की.
इस प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू, सह प्रभारी श्रीबेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया.
झारखंड में कांग्रेस को सांगठनिक रूप से मजबूत और धारदार बनाने के लिए संगठन सृजन वर्ष 2025 में उठाये गए कदमों के तहत सोमवार से झारखंड कांग्रेस ने अपने सभी नए-पुराने जिलाध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और सभी जिला ऑब्जर्वर को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 नवंबर तक चलेगा और हर दिन 03-03 जिलों के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक को कई तरह की जानकारियों से लैस किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर दिन तीन-तीन जिले के डीसीसी प्रेसिडेंट, बीसीसी प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट और डीसीसी आब्जर्वर को AICC से आये ट्रेनर प्रशिक्षण देंगे.
केशव महतो कमलेश ने बताया कि 18 और 19 नवंबर को विशेष रूप से बीएलए के 75 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया जाएगा. जो आगे जाकर अपने-अपने जिलों के सभी बूथ लेवल एजेंटों (BLAs) को प्रशिक्षित करेंगे. उन्होंने बताया कि आज SIR और बीएलए को लेकर भी प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. आज लातेहार, पलामू और गढ़वा के डीसीसी प्रेसिडेंट, बीसीसी प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट और डीसीसी आब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया.
आइए जानें क्या है झारखंड कांग्रेस के प्रशिक्षण शेड्यूल
- 11 नवम्बर-चतरा,कोडरमा,हजारीबाग
- 12 नवंबर- रामगढ़,बोकारो,धनबाद
- 13 नवंबर- गिरिडीह,जामताड़ा,देवघर
- 14नवंबर-दुमका,गोड्डा,साहेबगंज,पाकुड़
- 15नवंबर- रांची महानगर,रांची ग्रामीण,लोहरदगा
- 16 नवंबर- गुमला,सिमडेगा,खूंटी,सरायकेला खरसावां
- 17 नवंबर- पूर्वी सिंहभूम,पश्चिमी सिंहभूम
- 18-19 नवंबर- राज्यभर के BLA में से 75 को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण..
