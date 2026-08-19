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कांग्रेस का 'संगठन सृजन अभियान': अब NGO और जनता की राय से चुने जाएंगे जिलाध्यक्ष

चयन प्रक्रिया में बदलाव: अभी तक नियुक्त होने वाले जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. अब एक नए मेकेनिज्म से जिलाध्यक्षों का चयन कर उनकी नियुक्ति की जाएगी. इस नियुक्ति में न केवल पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाएगा बल्कि एनजीओ समेत समाज के और लोगों से भी राय ली जाएगी.इसके लिए खास टीमें बनाई गई हैं जो हर जिलों में जा जाकर चयन प्रक्रिया पूरी कर रही हैं.

बाराबंकी: पिछले काफी अरसे से हाशिये पर जा चुकी कांग्रेस को फिर से पुराने मुकाम पर लाने और वर्तमान सरकार से मुकाबला करने के लिए पार्टी के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे देश मे एक नया अभियान शुरू किया है. जिसे 'संगठन सृजन' अभियान नाम दिया गया है. पार्टी संगठन के स्ट्रक्चर में आमूल चूल परिवर्तन कर रही है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सीपी जोशी के नेतृत्व में बाराबंकी में टीम (Photo Credit: ETV Bharat)

मुकाबला का नया प्लान: मजबूत संगठन के बल बूते सरकार बना रही भाजपा को देखकर अब कांग्रेस उससे मुकाबला करने के लिए भाजपा से मजबूत संगठन बनाने की कोशिश में लग गई है. कांग्रेस हाई कमान के निर्देश पर कांग्रेस सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सीपी जोशी के नेतृत्व में एक खास टीम तीन दिवसीय प्रवास पर सोमवार को बाराबंकी पहुंची. यह टीम जिले के कांग्रेस अध्यक्ष का चयन करेगी. अब अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. इस नई प्रक्रिया के तहत केंद्रीय नेतृत्व से भेजे गए ऑब्जर्वर बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी राय जान रहे हैं.

देश मे जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन से कांग्रेस संगठन यदि अपने आपको नही बदलेगा तो आम समाज की आकांक्षाओं को पूरा नही कर सकेगा. कांग्रेस सरकार ने देश के निर्माण करने का काम किया और आज देश में दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग नही लिया वे आज जिस तरह का देश में वातावरण बना रहे उनका मुकाबला करने के लिए अगर उसी तरह का कांग्रेस संगठन मजबूत नहीं होगा तो हम चुनौतियों का मुकाबला नही कर पाएंगे. लिहाजा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए वैसा ही संगठन बनाना है.- सीपी जोशी, कांग्रेस नेता और बाराबंकी के ऑब्जर्वर

बाराबंकी में बदलेगा कांग्रेस संगठन का ढांचा (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या है फॉर्मेट: इस चयन प्रक्रिया में एक फार्मेट तैयार किया गया है. अध्यक्ष बनने की ख्वाहिश रखने वाला कोई भी कार्यकर्ता इसे भरकर अप्लाई कर सकता है. 25 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी कर इसे हाई कमान को सौंप दिया जाएगा. पहले जहां जिलाध्यक्ष बस कुछ लोगों की पसंद या किसी खास की पसंद से बना दिये जाते थे वहीं अब आम राय से अध्यक्ष बनाये जाएंगे.

अब NGO और जनता की राय से चुने जाएंगे जिलाध्यक्ष (Photo Credit: ETV Bharat)

पहले भी हो चुका है प्रयोग: ऐसा नही है कि संगठन मजबूत करने और आम जन को अपने से जोड़ने के लिए कांग्रेस की यह पहली कोशिश है. इससे पहले भी पार्टी हाई कमान कई कोशिशें कर चुका है लेकिन ऐन विधानसभा चुनाव से पहले चलाये जा रहे इस अभियान से हाईकमान को खासी उम्मीदें हैं. बहरहाल इस अभियान का असर कितना होगा यह तो आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे.

संगठन मजबूती पर कांग्रेस का फोकस (Photo Credit: ETV Bharat)

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