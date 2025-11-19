ETV Bharat / state

कांग्रेस का आरोप: चुनाव आयोग को अपने इशारों पर चला रही भाजपा, BLA को दिया प्रशिक्षण

एसआईआर के मद्देनजर कांग्रेस ने ब्लॉक लेवल पर अपने बूथ लेवल एजेंटों का प्रशिक्षण आयोजित किया.

Congress on SIR
कांग्रेस के ब्लॉक लेवल एजेंटों को संबोधित करते विधायक शर्मा (Etv Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 6:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: राजस्थान के बूंदी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने एसआईआर के लिए ब्लॉक तालेड़ा में BLA (बूथ लेवल एजेंट) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया. इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देगी और एक-एक वोट की रक्षा करेगी.

कार्यक्रम में पार्टी के विधानसभा क्षेत्र प्रभारी आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई केवल बीजेपी से नहीं ही, बल्कि उस निर्वाचन तंत्र से भी है, जो बीजेपी के इशारों पर चल रहा है. यह प्रशिक्षण वोट चोरी रोकने की तैयारी है. उन्होंने कहा कि BLA केवल बूथ प्रतिनिधि नहीं, बल्कि लोकतंत्र की अंतिम दीवार है. यह हर मतदाता के अधिकार का प्रहरी है. कांग्रेस चुनाव आयोग की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है.

विधायक हरिमोहन शर्मा (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: गहलोत बोले, 'अंता में कांग्रेस सरकार की योजनाओं के दम पर जीते, बिहार में धनबल के आधार पर हुए चुनाव'

गरीब के वोट काटने की साजिश: बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने आरोप लगाया कि गरीब, असहाय, घुमंतू समुदाय और जनजाति क्षेत्र के लोगों के वोट योजनाबद्ध तरीके से काटे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम काटकर गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हम यह खेल नहीं चलने देंगे. उन्होंने बीएलए को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने बूथों पर BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) के साथ मिलकर हर मतदाता का सत्यापन करें और नाम गायब मिलने पर तत्काल फॉर्म भरवाएं. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी चुनाव विभाग को 'बीजेपी एजेंट' बना रही है.

BLA लोकतंत्र की रीढ़: प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य सत्येश शर्मा ने कहा कि BLA लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पूरे देश में चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए बदनाम है, इसलिए कांग्रेस को हर बूथ पर सतर्क रहना होगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि बूंदी के हर मतदाता के अधिकार की रक्षा के लिए पूरी टीम तैनात है. विधायक के निजी सचिव मनीष गौतम ने बताया कि यह प्रशिक्षण SIR से संबंधित था, जिसमें बूथ स्तर पर मतदाता सत्यापन और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.

