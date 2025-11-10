ETV Bharat / state

रजत जयंती समारोह पर गैरसैंण में रहा कांग्रेसी दिग्गजों का जमावड़ा, बीजेपी पर लगाया छलने का आरोप

गोदियाल ने कहा- मौजूदा सरकार गैरसैंण में एक इंच आगे नहीं बढ़ी, जिस भावना के अनुरूप राज्य गठित हुआ, उसे साकार करने की जरूरत

GAIRSAIN UTTARAKHAND SILVER JUBILEE
गैरसैंण में रजत जयंती समारोह (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 10, 2025 at 10:17 AM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

गैरसैंण: रजत जयंती दिवस के अवसर पर रविवार को सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया.

कांग्रेस ने गैरसैंण में मनाया राज्य का रजत जयंती समारोह: उत्तराखंड राज्य बनने के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में कांग्रेस पार्टी द्वारा गैरसैंण में तिरंगा रैली निकालने के साथ ही भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गए. रामलीला मैदान में पेशावर कांड के महानायक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद विभिन्न गांवों से आई महिला मंगल दलों ने लोकनृत्य की प्रस्तुतियां दी.

रजत जयंती समारोह में आए कांग्रेस के दिग्गज नेता: इस दौरान रामलीला मैदान में एकत्र होकर कांग्रेसियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया. इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, बदरीनाथ विधानसभा सीट के विधायक लखपत बुटोला, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी, पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण, पूर्व विधायक मनोज रावत, जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी, ब्लॉक अध्यक्ष दानसिंह, नगर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट सहित सैकड़ों लोगों ने तिरंगा रैली में प्रतिभाग किया.

उत्तराखंड की रजत जयंती पर निकाली तिरंगा रैली: गैरसैंण रामलीला मैदान से डाक बंगला रोड होते हुए तहसील रोड से मुख्य बाजार तक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया. इस दौरान कई मीटर लंबे तिरंगे को हाथों में लिए भारत माता की जय व उत्तराखंड के शहीद अमर रहें के नारों से पूरा नगर गुंजायमान हो उठा. रामलीला मैदान में महिला मंगल दलों ने संस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दीं. इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा.

ललित फर्स्वाण ने गैरसैंण की दुर्दशा पर जताई चिंता: जन सभा को संबोधित करते हुए कपकोट के पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण ने कहा कि-

आज भाजपा सरकार भले ही विकास को लेकर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन हकीकत से उत्तराखंड की जनता वाकिफ है. इसका समय आने पर जनता माकूल जवाब देगी. आज भाजपा सरकार में उत्तराखंड की दुर्दशा की तस्वीर देखनी हो, तो गैरसैंण की तमाम सड़कों, अस्पतालों व स्कूलों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है.
-ललित फर्स्वाण, पूर्व विधायक, कपकोट विधानसभा सीट-

मोहन भंडारी ने आंदोलनकारी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की मांग की: नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि-

आज हम उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में रजत जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने शहीदों के सपनों की राजधानी गैरसैंण को आज दरकिनार कर दिया है. इससे उत्तराखंड का आम जनमानस व गैरसैंण वासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. आज हम रजत जयंती जरूर मना रहे हैं, लेकिन अब भी शहीदों व राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनना बाकी है.
-मोहन भंडारी, नगर पंचायत अध्यक्ष, गैरसैंण-

लखपत बुटोला ने बीजेपी सरकार पर छलने का लगाया आरोप: बदरीनाथ विधानसभा सीट के मौजूदा विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि-

जब राज्य का गठन हुआ, हमें स्थायी राजधानी देने का काम नहीं किया गया. भाजपा सरकार ने इन 25 वर्षों में अपने कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड वासियों को छलने का काम किया. भाजपा ने राज्य गठन के समय हरियाणा के व्यक्ति को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का काम करके यहां के मूल निवासियों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया, जिस कारण इस राज्य की अवधारणा पूरी नहीं हो पाई. पूरे उत्तराखंड में बोरोजगरी व्याप्त है. आज महंगाई चरम पर है. अगर शहीदों से इतना प्रेम है तो उनके नाम पर स्कूल, सड़क और अस्पताल खोले जाने चाहिए. यूसीसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि लिव इन को मान्यता देना हमारी संस्कृति व धर्म के साथ खिलवाड़ करने जैसा है.
-लखपत बुटोला, विधायक, बदरीनाथ विधानसभा सीट-

मनोज रावत ने जल-जंगल-जमीन के लिए बताई अगली लड़ाई: केदारनाथ विधानसभा सीट के पूर्व विधायक ने जल, जंगल और जमीन को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि-

जल, जंगल, जमीन को लेकर अगली लड़ाई उत्तराखंड में होगी. सरकार ने उत्तराखंड की सारी जमीन माफियाओं को बेच दी है. आज सरकारी योजनाओं के लिए जमीन नहीं बची है.
-मनोज रावत, पूर्व विधायक, केदारनाथ विधानसभा सीट-

कुंजवाल ने 50 करोड़ रुपयों पर उठाया सवाल: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि-

पूरे प्रदेश में रजत जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है. आज 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज मनन करने की आवश्यकता है कि बीजेपी सरकार को 9 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार आज तक गैरसैंण के विकास को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा पाई है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. केवल कागजों में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करने से पहाड़ों का विकास नहीं होगा. राजधानी चलाने के लिए सचिवालय की जरूरत होती है, जिसके लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी थी. सरकार बदलने के बाद आज तक ना ही सचिवालय बना, न ही उन 50 करोड़ का पता चल पाया है. गैरसैंण राजधानी बनेगी, तो तभी पहाड़ों का विकास संभव है. कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में ही गैरसैंण स्थायी राजधानी घोषित होने का प्रस्ताव पास किया जाएगा.
-गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष-

हरिकृष्ण भट्ट ने गैरसैंण को बताया राज्य की आत्मा: राज्य आंदोलनकारी संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्ट ने कहा कि-

उत्तराखंड बने 25 वर्ष हो गए हैं. इन 25 वर्षों में सरकार ने गैरसैंण को भुला दिया है. जब कांग्रेस ने गैरसैंण में कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की, तब सरकार गहरी नींद से जागती है और भराड़ीसैण में कार्यक्रम आयोजित कराने का सोचती है. आज सरकार के खिलाफ राज्य आन्दोलनकारियीं व आम जनता में आक्रोश व्याप्त है. गैरसैंण सिर्फ एक नाम नहीं, इस राज्य की आत्मा है.
-हरिकृष्ण भट्ट, केंद्रीय अध्यक्ष, राज्य आंदोलनकारी संगठन-

मुकेश नेगी ने कहा गैरसैंण की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे: कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा कि आज शहीदों के सपनों की राजधानी को मौजूदा सरकार ने उपेक्षित कर दिया है. बेहतर होता कि आज पूरी सरकार गैरसैंण में आकर इस रजत जयंती को मनाती. गैरसैंण की उपेक्षा अब बर्दास्त नहीं की जायेगी.

गणेश गोदियाल बोले गैरसैंण पर एक इंच आगे नहीं बढ़ पाई सरकार: जनसभा के समापन अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि-

इन 25 सालों में हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन हमें अभी तक अपने शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नही मिल पाया है. जो काम कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण के विकास के लिए किया, वो अभूतपूर्व था. मौजूदा सरकार गैरसैंण में एक इंच आगे नहीं बढ़ पाई है. जिस भावना के अनुरूप इस राज्य का गठन हुआ, उसे साकार करने की जरूरत है.
-गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस-

गोदियाल बोले पीएम अग्निवीर योजना समाप्त करने की घोषणा करते तो अच्छा रहता: गोदियाल ने उत्तराखंड आने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया. उन्होंने पूछा कि आज उत्तराखंड प्रधानमंत्री की ओर टकटकी लगाए बैठा था, लेकिन इसके बावजूद लोगों को मायूस होना पड़ा है. अच्छा होता कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड को एक तोहफा दे कर जाते और एलान करते कि उत्तराखंड में जो पहले की तरह फ़ौज की भर्ती होती थी, वह पुनः सुचारू की जाएगी. अग्निवीर योजना को समाप्त करने की प्रधानमंत्री घोषणा करते, तो उनका उत्तराखंड आना सार्थक होता.

40 हजार टेंपरेरी नौकरियों का सवाल उठाया: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आज लगभग 40 हजार लोग विभिन विभागों में टेम्परेरी नोकरी कर रहे हैं. उन्हें स्थायी करने की घोषणा करते तो उनका आना सार्थक होता. आज हाइवे हमारे टोल के पैसों से बन रहा है. सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है. प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आने की उमीदें धराशायी हुई हैं. बड़ी सौगात की टकटकी लगाए लोगों को मायूस होना पड़ा है.

बहनों को 10-10 हजार देने की घोषणा करते तो अच्छा रहता: गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री को हमारी बहनों को दस-दस हजार प्रतिमाह देने की घोषणा करनी चाहिए थी. लेकिन वो सिर्फ चुनावों में आकर झूठी घोषणा करेंगे. प्रधानमंत्री दस हजार देकर कहते कि ये रक्षा बंधन का तोहफा है तो अच्छा लगता. गैरसैंण हॉस्पिटल में डॉक्टरों का तोहफा देते. गैरसैंण राजधानी के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि नेता को जब पहाड़ों की पीड़ा महसूस होगी, तभी वो हमारी पीड़ा को समझेगा. आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो शहीदों के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे. उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार को लेकर सरकार को जमकर घेरा.

कार्यक्रम में ये लोग रहे मौजूद: इस अवसर पर राज्य आन्दोलनकारियों सहित, नगर पंचायत अध्यक्ष थराली सुनीता रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुमति बिष्ट, पूर्व प्रमुख जखोली प्रदीप थपलियाल, सरोज साह, उमा ढौंडियाल, हरेंद्र कंडारी, लक्ष्मण बिष्ट, ईश्वरी मैखुरी, सुरेश डिमरी, गोविंद पंवार, प्रदीप कुंवर, संजय कुमार, वीरेंद्र आर्य, मोहन राम टम्टा, दिवान राम, कुंवर रावत, अंकुर रौथाण, संदीप पटवाल सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न गांवों से आए महिला मंगल दल सदस्य उपस्थित रहे.
ये भी पढ़ें:

TAGGED:

GAIRSAIN SUMMER CAPITAL
GANESH GODIYAL SPEECH IN GAIRSAIN
उत्तराखंड स्थापना रजत जयंती
पीएम मोदी उत्तराखंड दौरा
GAIRSAIN UTTARAKHAND SILVER JUBILEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.