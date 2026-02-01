ETV Bharat / state

"बजट में हरियाणा का नामो निशान नहीं, जब 'नायब' हो सरकार तो…हकमारी होगी बार बार!", आम बजट को लेकर कांग्रेस का करारा वार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां केंद्रीय बजट पेश किया. कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 1, 2026 at 1:04 PM IST

चंडीगढ़: आज यानी एक फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां केंद्रीय बजट पेश किया. 85 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने कई घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा. देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे. कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. वित्त मंत्री के इस बजट पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है.

बजट पर रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया: कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी. सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर लिखा "हरियाणा का #Budget2026 में नामों निशान नहीं! मिला राखीगढ़ी में ASI का झुनझुना! जब 'नायब' हो सरकार तो….हरियाणा के साथ हकमारी होगी बार बार!"

वित्त मंत्री की घोषणाएं: बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा "मैं उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश के तहत नए संस्थान, विश्वविद्यालय टाउनशिप, छात्राओं के हॉस्टल और टेलिस्कोप इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की स्थापना के लिए कई कदम प्रस्तावित करती हूं. देश के हर जिले में एक छात्राओं का हॉस्टल बनाया जाएगा. खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अवसर प्रदान करता है. खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किए गए खेल प्रतिभा के व्यवस्थित पोषण को आगे बढ़ाते हुए अगले दशक में खेल क्षेत्र को बदलने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है."

ये भी पढ़ें- बजट 2026: वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, खेलो इंडिया प्रोग्राम अब खेलो इंडिया मिशन बनेगा

