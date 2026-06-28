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बिलासपुर में कांग्रेस का गंभीर आरोप, 200 करोड़ की लागत से बना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में अधूरी व्यवस्था, रेफर सेंटर बनकर रह गया

कांग्रेस ने कहा- केवल भवन का निर्माण और उद्घाटन कर देना पर्याप्त नहीं, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए सरकार

Congress On Health facility
200 करोड़ की लागत से बना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में अधूरी व्यवस्था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 28, 2026 at 2:07 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर: जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही और गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं. कोनी स्थित लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 220 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए. पूर्व ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से लोकार्पण और मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बावजूद अस्पताल आज तक अपनी पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो पाया है. उनका कहना है कि अत्याधुनिक भवन तैयार होने के बावजूद मरीजों को अपेक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.

सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है

विजय केशरवानी ने कहा कि इस अस्पताल से बिलासपुर संभाग के हजारों गरीब, किसान, मजदूर और आम नागरिकों को हार्ट, किडनी, ब्रेन सहित गंभीर बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आज भी कई आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. ये सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है. गंभीर मरीजों को सिम्स मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और अन्य बड़े चिकित्सा संस्थानों में रेफर कर दिया जाता है.

कांग्रेस ने कहा- केवल भवन का निर्माण और उद्घाटन कर देना पर्याप्त नहीं, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस ने गिनाई खामियां

कांग्रेस का आरोप है कि सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में अब तक 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, ऑक्सीजन प्लांट, कैथ लैब, पूर्ण सुविधायुक्त एंबुलेंस, पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं हो सकी है. ऐसे में सवाल उठता है कि यदि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्वयं गंभीर मरीजों का उपचार करने में सक्षम नहीं है, तो इसका वास्तविक लाभ जनता को कब मिलेगा.

प्रधानमंत्री 29 अक्टूबर 2024 को अस्पताल का लोकार्पण कर चुके हैं और मुख्यमंत्री भी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर चुके हैं. लेकिन केवल भवन का निर्माण और उद्घाटन कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है. अस्पताल में तत्काल ऑक्सीजन प्लांट, कैथ लैब और अन्य आवश्यक उपकरण स्थापित किए जाएं.- विजय केशरवानी, पूर्व जिला अध्यक्ष ग्रामीण, कांग्रेस

क्या है मांगें

कांग्रेस ने कहा कि नियमित विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती कर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा और अत्याधुनिक एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. अस्पताल का नाम दिवंगत वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह जूदेव के नाम पर रखे जाने का उल्लेख करते हुए कांग्रेस ने कहा कि उनके नाम की ही गरिमा बनाए रखने के लिए अस्पताल का पूर्ण संचालन सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है.

बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला से भी अपेक्षा जताई गई कि यदि भविष्य में अस्पताल के निजीकरण का प्रयास होता है तो वे जनता के हित में स्पष्ट रुख अपनाएं.

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