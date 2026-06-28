ETV Bharat / state

बिलासपुर में कांग्रेस का गंभीर आरोप, 200 करोड़ की लागत से बना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में अधूरी व्यवस्था, रेफर सेंटर बनकर रह गया

200 करोड़ की लागत से बना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में अधूरी व्यवस्था ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )