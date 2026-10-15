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कांग्रेस दफ्तरों को किया जाए राजसात, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को बना दिया था लूट का अड्डा: संतोष पांडेय

भारतीय जनता पार्टी ( ETV Bharat )

रायपुर: बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडेय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी पर आज आरोपों की झड़ी लगा दी. बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पांच सालों के कार्यकाल में राज्य में कोयला, शराब और सट्टा जैसे अनेक घोटालों के माध्यम से भारी लूट मचाई गई, जिससे छत्तीसगढ़ की छवि पूरे देश में धूमिल हुई. भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता संतोष पांडेय ने गुरुवार को जिला भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कांफ्रेंस लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा.

बीजेपी ने लगाई कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा, "3,200 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले के मामले में 20 व्यक्तियों और 22 फर्मों और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान पेश किया गया. इस मामले में कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल, यश टुटेजा, अनवर ढेबर, बी.आर. लोहिया, कुमार भाई ठक्कर उर्फ रंजन ठक्कर (जिनके खिलाफ फरारी में चालान पेश हुआ है) सहित अन्य कई व्यक्तियों जिसमें प्रवीण केडिया, राजेंद्र जायसवाल, चुन्नू जायसवाल, भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया, गोल्डी भाटिया, प्रिंस भाटिया और कंपनियों के नाम शामिल हैं.