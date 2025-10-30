ETV Bharat / state

गोचर के मुद्दे पर कांग्रेस का उपवास, आमरण अनशन की दी चेतावनी

बीकानेर में गांवों की गोचर भूमि के उपयोग परिवर्तन के विरोध में कांग्रेस ने उपवास रखा. नेताओं ने सरकार पर भूमि हड़पने के आरोप लगाए.

change of land use of gochar land
कलेक्ट्रेट परिसर में उपवास पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 8:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: राजस्थान में बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) द्वारा 188 गांवों की गोचर भूमि के भू उपयोग में बदलाव किए जाने के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस ने सांकेतिक उपवास रखा. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब तक शहर का खूब विस्तार हुआ, लेकिन आज तक इस भू​मि को काम में नहीं लिया गया. यदि अब इसके भू उपयोग का प्रयास किया गया तो कांग्रेस नेता आमरण अनशन करेंगे. कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बी.डी. कल्ला, गोविंद मेघवाल, भंवर सिंह भाटी, शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत और देहात अध्यक्ष बिशनाराम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

पूर्व मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि 40 हजार से अधिक आपत्तियों के बावजूद प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की. उन्होंने विधायक जेठानंद व्यास के इस दावे को गलत बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने गोचर भूमि के परिवर्तन का आदेश दिया था. उन्होंने कहा कि उस समय जो निर्णय किया गया था, वह सरकारी भूमि के लिए किया गया था. गोचर का उसमें कोई जिक्र नहीं था.

पढ़ें: गोचर भूमि बदलाव मामले में विधायक जेठानंद ने कही यह बात

पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस गाय के नाम पर वोट नहीं मांगती है, लेकिन गाय के हक को समझती है और अशोक गहलोत की सरकार ने ही गौशाला को अनुदान बढ़ाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार गाय के नाम पर वोट मांग कर राजनीति करती है और अब गोचर की जमीन को हड़पना चाहती है. पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि यह दानदाताओं द्वारा दी गई भूमि है और रियासत समय से इसका उपयोग गोचर के लिए ही हो रहा है.

उन्होंने कहा कि गोचर के लिए ही यह खरीद कर दान की हुई भूमि है, जिसे बदलना किसी भी हाल में सही नहीं है. हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे. शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि एक ओर तो मुख्यमंत्री गिरिराज जी के भक्त हैं और दूसरी ओर बीकानेर में गाय की जमीन पर ही सरकार डाका डाल रही है. यह किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन के लिए भी कांग्रेस तैयार है.

यह भी पढ़ें: गोचर भूमि उपयोग परिवर्तन के खिलाफ संत समाज और गौ भक्त, सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

गोचर भूमि के पीछे सरकार की क्या मंशा: देहात अध्यक्ष बिशनाराम ने कहा कि बीकानेर शहर के साथ ही 188 गोचर की जमीन को हम किसी भी हाल में उपयोग परिवर्तन नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि 537 साल पुराने शहर का कितना ही विस्तार हुआ हो, लेकिन कभी भी गोचर भूमि काम में नहीं ली गई. अब इसे लेने की सरकार की क्या मंशा है? यह समझ से बाहर है. उन्होंने आरोप लगाया कि आज तक भाजपा के किसी नेता ने इसका खुलकर आक्रामक तरीके से विरोध नहीं किया है, क्योंकि जब भी कोई विरोध की बात होती है तो उन्हें ऊपर से चुप कर दिया जाता है.

TAGGED:

CONGRESS PROTEST AT COLLECTORATE
CONGRESS SYMBOLIC FAST
बीकानेर विकास प्राधिकरण
गोचर भूमि बीकानेर
CHANGE OF LAND USE OF GOCHAR LAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एक दिन में कितने घंटे वॉक करनी चाहिए? जानें इससे शरीर को कैसे होता है फायदा

मां ने दान की किडनी, इलाज पर 15 लाख रुपये खर्च किए, बेटे को बचाने की सारी कोशिशें बेकार

बाड़मेर में दिखा दुर्लभ 'साइलेंट किलर' सांप, स्नेक कैचर ने रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा

देवउठनी से शुरू होंगे शादी- विवाह, अगले साल तक 66 मुहूर्त, 15 जुलाई 2026 के बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.