गोचर के मुद्दे पर कांग्रेस का उपवास, आमरण अनशन की दी चेतावनी
बीकानेर में गांवों की गोचर भूमि के उपयोग परिवर्तन के विरोध में कांग्रेस ने उपवास रखा. नेताओं ने सरकार पर भूमि हड़पने के आरोप लगाए.
Published : October 30, 2025 at 8:14 PM IST
बीकानेर: राजस्थान में बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) द्वारा 188 गांवों की गोचर भूमि के भू उपयोग में बदलाव किए जाने के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस ने सांकेतिक उपवास रखा. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब तक शहर का खूब विस्तार हुआ, लेकिन आज तक इस भूमि को काम में नहीं लिया गया. यदि अब इसके भू उपयोग का प्रयास किया गया तो कांग्रेस नेता आमरण अनशन करेंगे. कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बी.डी. कल्ला, गोविंद मेघवाल, भंवर सिंह भाटी, शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत और देहात अध्यक्ष बिशनाराम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.
पूर्व मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि 40 हजार से अधिक आपत्तियों के बावजूद प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की. उन्होंने विधायक जेठानंद व्यास के इस दावे को गलत बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने गोचर भूमि के परिवर्तन का आदेश दिया था. उन्होंने कहा कि उस समय जो निर्णय किया गया था, वह सरकारी भूमि के लिए किया गया था. गोचर का उसमें कोई जिक्र नहीं था.
पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस गाय के नाम पर वोट नहीं मांगती है, लेकिन गाय के हक को समझती है और अशोक गहलोत की सरकार ने ही गौशाला को अनुदान बढ़ाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार गाय के नाम पर वोट मांग कर राजनीति करती है और अब गोचर की जमीन को हड़पना चाहती है. पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि यह दानदाताओं द्वारा दी गई भूमि है और रियासत समय से इसका उपयोग गोचर के लिए ही हो रहा है.
उन्होंने कहा कि गोचर के लिए ही यह खरीद कर दान की हुई भूमि है, जिसे बदलना किसी भी हाल में सही नहीं है. हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे. शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि एक ओर तो मुख्यमंत्री गिरिराज जी के भक्त हैं और दूसरी ओर बीकानेर में गाय की जमीन पर ही सरकार डाका डाल रही है. यह किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन के लिए भी कांग्रेस तैयार है.
गोचर भूमि के पीछे सरकार की क्या मंशा: देहात अध्यक्ष बिशनाराम ने कहा कि बीकानेर शहर के साथ ही 188 गोचर की जमीन को हम किसी भी हाल में उपयोग परिवर्तन नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि 537 साल पुराने शहर का कितना ही विस्तार हुआ हो, लेकिन कभी भी गोचर भूमि काम में नहीं ली गई. अब इसे लेने की सरकार की क्या मंशा है? यह समझ से बाहर है. उन्होंने आरोप लगाया कि आज तक भाजपा के किसी नेता ने इसका खुलकर आक्रामक तरीके से विरोध नहीं किया है, क्योंकि जब भी कोई विरोध की बात होती है तो उन्हें ऊपर से चुप कर दिया जाता है.