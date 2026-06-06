कांग्रेस के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात, कहा- दोनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार की होगी जीत
कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के उम्मीदवार दोनों सीटें जीतेंगे.
Published : June 6, 2026 at 7:30 PM IST
रांची: राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से पर्यवेक्षक बनाए गए भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की. करीब दो घंटे चली मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने पर भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की.
उन्होंने कहा कि कहीं कोई गतिरोध नहीं है और महागठबंधन के उम्मीदवार राज्यसभा की दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे. उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन के दलों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है. भूपेश बघेल ने कहा कि काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हुई है.
वहीं अजय शर्मा ने कहा कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और महागठबंधन दोनों सीटें जीतने जा रहा है, जहां तक झामुमो के नेताओं की भावना का सवाल है, पार्टी के अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं, लेकिन अंतिम फैसला नेता को लेना होता है. हमारी बात मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन से हुई है. कहीं कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है.
दरअसल, कांग्रेस ने प्रणव झा को राज्यसभा की एक सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है. इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेवर बेहद तल्ख हो गए थे. पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं बैठक बुलाई थी. बैठक के बाद झामुमो के विधायकों ने कांग्रेस पर एकतरफा उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि झामुमो को राज्यसभा की दोनों सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए. इसके बाद कांग्रेस की ओर से डैमेज कंट्रोल का प्रयास तेज हुआ. कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व ने भूपेश बघेल और अजय शर्मा को ऑब्जर्वर बनाकर रांची भेजा.
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