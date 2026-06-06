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कांग्रेस के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात, कहा- दोनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार की होगी जीत

कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ( Etv Bharat )