जिलाध्यक्षों का चयन : रायशुमारी का पहला चरण पूरा, 50 जिलों में 3000 से ज्यादा आवेदन

राजस्थान में जिलाध्यक्षों के चयन की रायशुमारी के लिए लगाए गए पर्यवेक्षकों ने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल को सौंपी रिपोर्ट.

केसी वेणुगोपाल को रायशुमारी की रिपोर्ट देते पर्यवेक्षक (ETV Bharat Jaipur)
Published : October 21, 2025 at 1:35 PM IST

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में जिलाध्यक्षों के चयन के लिए की गई रायशुमारी का पहला चरण पूरा हो चुका है. 50 जिलों में रायशुमारी के लिए लगाए गए 30 केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने अपनी रायशुमारी की रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है. अब वेणुगोपाल राजस्थान के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करके जिलाध्यक्षों के नाम को फाइनल करेंगे.

दिलचस्प है कि अकेले राजस्थान से जिलाध्यक्षों के चयन में लगभग 3000 से ज्यादा आवेदन आए हैं. जयपुर शहर अध्यक्ष पद के लिए 32 लोगों ने आवेदन किए हैं तो वहीं जयपुर ग्रामीण पूर्व और जयपुर ग्रामीण वेस्ट के लिए भी 60 से ज्यादा आवेदन आए हैं. जिलाध्यक्ष बनने के लिए विधायकों, पूर्व विधायकों के साथ-साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी आवेदन किए हैं.

कांग्रेस जिलाध्यक्षों का चयन, रायशुमारी का पहला चरण पूरा (ETV Bharat Jaipur)

24 अक्टूबर को वन टू वन संवाद करेंगे वेणुगोपाल : कांग्रेस पर्यवेक्षक और पार्टी की सर्वोच्च इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य जीआर राजू का कहना है कि अधिकांश पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट पार्टी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है. हालांकि, रिपोर्ट देने की आखिरी डेडलाइन 21 अक्टूबर है. कुछ पर्यवेक्षक जिन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है वे मंगलवार को अपनी रिपोर्ट दे देंगे.

राजू का कहना है कि इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल 24 अक्टूबर को कांग्रेस मुख्यालय में राजस्थान के सभी 30 पर्यवेक्षकों के साथ वन टू वन संवाद करेंगे और उनकी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे. साथ ही यह भी देखेंगे की जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर पर्यवेक्षकों ने अपनी रायशुमारी रिपोर्ट के साथ क्या तथ्यात्मक टिप्पणी की है, उन पर संवाद होगा. उसके बाद वेणुगोपाल राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी संवाद करेंगे और उनसे रिपोर्ट के आधार पर जिलाध्यक्षों के नाम पर चर्चा करेंगे.

नवंबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है जिलाध्यक्षों की सूची : कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य जीआर राजू का कहना है कि संगठन सृजन अभियान की गाइडलाइन के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व को नवंबर के पहले सप्ताह तक राजस्थान के जिलाध्यक्षों की घोषणा करनी है. कुछ निवर्तमान जिलाध्यक्षों को रिपीट किया जा सकता है तो कुछ जगह पर नए चेहरे भी आ सकते हैं, अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान ही करेंगे.

6-6 नामों के पैनल दिए : वहीं, राजस्थान में भले ही 50 जिला ध्यक्षों के लिए 3000 से ज्यादा आवेदन आए हों, लेकिन केंद्रीय पर्यवेक्षकों को केवल 6-6 नामों का पैनल ही तैयार करके देने के निर्देश पार्टी हाईकमान ने दिए हुए थे. उसी के मुताबिक केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने 6-6 नाम के पैनल पार्टी हाईकमान को सौंपे हैं. पार्टी गाइडलाइन के मुताबिक 6 नामों के पैनल में एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक माइनॉरिटी, एक महिला और दो अन्य वर्गों के नेताओं को शामिल किया गया है.

रायशुमारी के दौरान शक्ति प्रदर्शन की होड़ : वहीं, दिलचस्प यह भी है कि जिलाध्यक्षों के लिए की गई रायशुमारी के दौरान पार्टी के अलग-अलग धड़ों के नेताओं के बीच शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला था. कई जगहों पर हाथापाई की नौबत भी आ गई थी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी ट्वीट करके कहना पड़ा था कि जिलाध्यक्षों के चयन में नेता किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाए. सीकर, झुंझुनू,अलवर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, नागौर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर जैसे जिलों में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला था.

