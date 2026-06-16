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छत्तीसगढ़ के स्कूलों में गायत्री मंत्र और अन्य प्रार्थनाएं अनिवार्य, कांग्रेस ने खोला मोर्चा, संस्कार बनाम संविधान की बहस तेज

नए शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के स्कूलों में प्रतिदिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, भोजन मंत्र तथा महापुरुषों की जीवनी का वाचन अनिवार्य किया गया है. इस फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. भाजपा इसे भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस इसे शिक्षा के भगवाकरण की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है.

रायपुर के जेआर दानी शासकीय उत्कृष्ट हिंदी विद्यालय में शाला प्रवेशोत्सव के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, सरस्वती वंदना एवं गुरुमंत्र के साथ हुई. शाला विकास समिति के सदस्य राजेश जैन, प्राचार्य डॉ. हितेष दीवान, वरिष्ठ व्याख्याता ज्योति सक्सेना, मीनू पांडेय एवं प्रधानपाठक क्रांति चंद्राकर ने मां सरस्वती की पूजा-अर्चना और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उसके बाद से इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है.

रायपुर : देश में शिक्षा को लेकर राजनीति और राजनीति के केंद्र शिक्षा हमेशा से हावी रही है. इस फेहरिस्त में छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र और महापुरुषों की जीवनी के वाचन को लेकर विवाद तेज हो गया है. एक ओर भाजपा सरकार इसे बच्चों में संस्कार, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना विकसित करने की पहल बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे संविधान और धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ करार दे रही है. स्कूलों की प्रार्थना सभा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है, जहां संस्कार बनाम संविधान और संस्कृति बनाम धर्मनिरपेक्षता की बहस तेज हो गई है.

स्कूलों को आरएसएस की शाखा बनाया जा रहा- कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार स्कूलों को शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि आरएसएस की शाखा में बदलना चाहती है. उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में किसी विशेष धार्मिक परंपरा के मंत्रों का वाचन करवाना संविधान की मूल भावना के विपरीत है.

रायपुर के स्कूल में भोजन मंत्र (ETV BHARAT)

संविधान की दुहाई, अनुच्छेद 28 का हवाला

कांग्रेस ने इस बाबत भारतीय संविधान का हवाला किया है. कांग्रेस ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या विशिष्ट धार्मिक प्रार्थना आयोजित नहीं की जा सकती. वहीं अनुच्छेद 28(3) के अनुसार किसी भी छात्र को उसकी इच्छा या अभिभावकों की सहमति के बिना धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

रायपुर के स्कूल में भोजन मंत्र पढ़ती छात्राएं (ETV BHARAT)

सरकारी और अर्ध-शासकीय स्कूलों में विभिन्न धर्मों के विद्यार्थी पढ़ते हैं. यदि सनातन परंपरा के मंत्रों का वाचन कराया जाएगा तो मुस्लिम समुदाय कुरान की आयतों, सिख समुदाय गुरुवाणी और ईसाई समुदाय बाइबिल के अंशों के पाठ की मांग करेगा. ऐसे में सरकार सभी धर्मों की धार्मिक परंपराओं को कैसे लागू करेगी?- सुशील आनंद शुक्ला, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग

रायपुर में शाला प्रवेश उत्सव (ETV BHARAT)

संस्कार जरूरी, लेकिन थोपा न जाए- कांग्रेस

कांग्रेस का कहना है कि बच्चों में नैतिकता, सदाचार और अनुशासन का विकास होना चाहिए, लेकिन किसी भी धार्मिक परंपरा को अनिवार्य रूप से लागू करना उचित नहीं है. शिक्षा को आधुनिकता, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक समरसता से जोड़ना चाहिए, न कि धार्मिक आग्रहों से जोड़ना चाहिए.

संस्कृति से जुड़ेगा नया भारत- बीजेपी

भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद संतोष पाण्डेय ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए. इसका उद्देश्य चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों का विकास और विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से जोड़ना भी है.

महापुरुषों की जीवनी से मिलेगा प्रेरणा का पाठ

सांसद संतोष पाण्डेय का कहना है कि प्रतिदिन महापुरुषों की जीवनी का वाचन बच्चों को इतिहास के महान व्यक्तित्वों के संघर्ष, त्याग और आदर्शों से परिचित कराएगा. इससे विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण की भावना और सही-गलत की समझ विकसित होगी.

"राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर भी आपत्ति?"

भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कांग्रेस चाहती है कि बच्चे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्य गीत का गायन भी न करें? भाजपा का तर्क है कि राष्ट्रभक्ति, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता.

मंत्र से मिलेगा संस्कार, कांग्रेस को क्यों है बुखार- गजेंद्र यादव

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पहले ही इस विषय पर स्पष्ट कर चुके हैं कि भोजन से पहले मंत्रोच्चार करने से बच्चों में भोजन के प्रति सम्मान बढ़ेगा, अनुशासन विकसित होगा और सकारात्मक सोच का निर्माण होगा. उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आखिर संस्कारों और महापुरुषों के विचारों से कांग्रेस को परेशानी क्यों हो रही है?

संस्कार बनाम संविधान की बहस

फिलहाल यह मुद्दा शिक्षा से निकलकर राजनीति के अखाड़े में पहुंच चुका है. भाजपा इसे भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति और चरित्र निर्माण का माध्यम बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे संविधान और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ मान रही है. आने वाले दिनों में यह विवाद विधानसभा से लेकर सड़क तक और गर्मा सकता है.

सरकारी स्कूलों की सुबह अब सिर्फ प्रार्थना से नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस से भी गूंज रही है. सवाल यही है कि क्या मंत्रों के जरिए संस्कारों का संचार होगा या फिर यह शिक्षा व्यवस्था में वैचारिक हस्तक्षेप माना जाएगा? फिलहाल बच्चों की प्रार्थना सभा पर सियासत की घंटी जरूर बज चुकी है.