रुद्रपुर पहुंची कांग्रेस की 'न्याय यात्रा', कुमारी सैलजा समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल, सरकार पर लगाई कई गंभीर आरोप
कांग्रेस की न्याय यात्रा उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंची जहां सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2026 at 8:42 PM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अपने तेवर और तल्ख कर दिए हैं. अल्मोड़ा से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा शनिवार को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया. इस दौरान कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस ने धान खरीद में देरी, किसानों को फसल का मुआवजा नहीं मिलने, महिला सुरक्षा और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दे उठाते हुए सरकार को घेरा.
उत्तराखंड में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है. अल्मोड़ा से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा शनिवार को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंची. यहां पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का फूल-मालाओं और पुष्पवर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया. नगर के प्रमुख मार्गों, अग्रसेन चौक और काशीपुर बाईपास से होते हुए न्याय यात्रा गावा चौक पहुंचकर संपन्न हुई. यात्रा के दौरान जगह-जगह स्वागत मंच बनाए गए और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.
कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि, प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है. युवा, किसान, छोटे व्यापारी और महिलाएं अपने अधिकारों के लिए न्याय मांग रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है. कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने तक संघर्ष जारी रखेगी.
एक नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली महारैली में उत्तराखंड से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे.
-कुमारी सैलजा, उत्तराखंड प्रभारी, कांग्रेस-
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने धान खरीद में देरी का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, सरकार ने एक अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने की बात कही थी, लेकिन 24 अक्टूबर तक भी किसानों का एक दाना धान नहीं तौले जाने का आरोप है. किसान अपनी उपज बेचने के लिए भटक रहे हैं. उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने के बावजूद प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिला है. कांग्रेस किसानों, जवानों, महिलाओं और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है.
महिला अपराध, पेपर लीक और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे कई मामलों में प्रभावशाली लोगों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है.
-करन माहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस-
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि, कांग्रेस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है. उन्होंने मामले से जुड़े सभी सवालों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि, न्याय यात्रा के माध्यम से प्रदेशभर में किसानों की समस्याओं, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दों को जनता के सामने उठाया जा रहा है.
रुद्रपुर में न्याय यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला. कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि किसानों और महिलाओं के मुद्दों के साथ अंकिता भंडारी मामले में न्याय की मांग को लेकर उसका आंदोलन जारी रहेगा. पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आगामी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की.
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