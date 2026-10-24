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रुद्रपुर पहुंची कांग्रेस की 'न्याय यात्रा', कुमारी सैलजा समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल, सरकार पर लगाई कई गंभीर आरोप

कांग्रेस की न्याय यात्रा उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंची जहां सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए ( PHOTO-ETV Bharat )

रुद्रपुर: उत्तराखंड में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अपने तेवर और तल्ख कर दिए हैं. अल्मोड़ा से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा शनिवार को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया. इस दौरान कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस ने धान खरीद में देरी, किसानों को फसल का मुआवजा नहीं मिलने, महिला सुरक्षा और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दे उठाते हुए सरकार को घेरा.

उत्तराखंड में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है. अल्मोड़ा से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा शनिवार को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंची. यहां पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का फूल-मालाओं और पुष्पवर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया. नगर के प्रमुख मार्गों, अग्रसेन चौक और काशीपुर बाईपास से होते हुए न्याय यात्रा गावा चौक पहुंचकर संपन्न हुई. यात्रा के दौरान जगह-जगह स्वागत मंच बनाए गए और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.

रुद्रपुर पहुंची कांग्रेस की 'न्याय यात्रा' (-ETV Bharat) कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि, प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है. युवा, किसान, छोटे व्यापारी और महिलाएं अपने अधिकारों के लिए न्याय मांग रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है. कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने तक संघर्ष जारी रखेगी. महिला सुरक्षा और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दे उठाते हुए सरकार को घेरा (PHOTO-ETV Bharat) एक नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली महारैली में उत्तराखंड से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे.

-कुमारी सैलजा, उत्तराखंड प्रभारी, कांग्रेस- कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने धान खरीद में देरी का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, सरकार ने एक अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने की बात कही थी, लेकिन 24 अक्टूबर तक भी किसानों का एक दाना धान नहीं तौले जाने का आरोप है. किसान अपनी उपज बेचने के लिए भटक रहे हैं. उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने के बावजूद प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिला है. कांग्रेस किसानों, जवानों, महिलाओं और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है. कुमारी सैलजा ने सरकार पर लगाए कई गंभी आरोप (PHOTO-ETV Bharat)