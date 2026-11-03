ETV Bharat / state

नक्सलवाद पर कांग्रेस को बोलने का हक नहीं, छत्तीसगढ़ के विकास का प्रमाण है राजनांदगांव का खैरागांव: सीएम

नक्सलवाद पर कांग्रेस को बोलने का हक नहीं ( ETV Bharat )

रायपुर: दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सीएम साय ने मीडिया से बातचीत की. सीएम ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ''जिन लोगों ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, जिन लोगों ने नक्सलवाद से लड़ने की कोई सार्थक नीति नहीं बनाई, उन लोगों को माओवाद पर बोलना नहीं चाहिए. सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को माओवाद पर बोलने से बचना चाहिए. सीएम ने कहा कि हमने माओवाद को खत्म करने में सफलता हासिल की.

कांग्रेस को सवाल पूछने का हक नहीं:सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए अब कोई भी मुद्दा नहीं बचा है. देश को सिर्फ झूठ दिखाकर और बोलकर कांग्रेस ठगना चाहती है. सीएम ने कहा कि कांग्रेस की मंशा को जनता जान चुकी है और उनके झांसे में अब नहीं आने वाली. सीएम ने कहा कि जिन्होने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी वहीं लोग अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं, बड़ी विडंबना है.