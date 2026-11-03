नक्सलवाद पर कांग्रेस को बोलने का हक नहीं, छत्तीसगढ़ के विकास का प्रमाण है राजनांदगांव का खैरागांव: सीएम
''खैरागांव आज ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल का सबसे बड़ा उदाहरण है, ये हमारा विकास है.'' भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 3:18 PM IST
रायपुर: दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सीएम साय ने मीडिया से बातचीत की. सीएम ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ''जिन लोगों ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, जिन लोगों ने नक्सलवाद से लड़ने की कोई सार्थक नीति नहीं बनाई, उन लोगों को माओवाद पर बोलना नहीं चाहिए. सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को माओवाद पर बोलने से बचना चाहिए. सीएम ने कहा कि हमने माओवाद को खत्म करने में सफलता हासिल की.
कांग्रेस को सवाल पूछने का हक नहीं:सीएम
विष्णु देव साय ने कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए अब कोई भी मुद्दा नहीं बचा है. देश को सिर्फ झूठ दिखाकर और बोलकर कांग्रेस ठगना चाहती है. सीएम ने कहा कि कांग्रेस की मंशा को जनता जान चुकी है और उनके झांसे में अब नहीं आने वाली. सीएम ने कहा कि जिन्होने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी वहीं लोग अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं, बड़ी विडंबना है.
''नक्सलवाद पर कांग्रेस का सवाल पूछना गलत''
सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि हम लगातार विकास के कामों को बढ़ा रहे हैं. सरकार की कोशिश है कि विकास के कामों में तेजी लाए जाए. सीएम ने कहा कि मैं दिल्ली दौरे से आज लौटा हूं. आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रायपुर आने वाले हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.
मैं दिल्ली गया था जहां पर ग्रीन एनर्जी को लेकर चर्चा हुई है. छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है कि राजनांदगांव जिले के खैरागांव को देश का पहला 100% ग्रीन ऊर्जा से आच्छादित गांव की सूची में शामिल किया गया है: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पर चल रहा काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के भारत मंडपम में भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट और एक्सपो 2026 का आयोजन था. इस आयोजन में हमें भी आमंत्रित किया गया था. समिट और एक्सपो में रिन्यूएबल एनर्जी को आगे ले जाने में जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरह की तैयारी और तकनीक को विकसित किया जा रहा है, उस तरह की चीजों को देखने का मौका मिला. सीएम ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी में छत्तीसगढ़ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है. हमारी सरकार बिजली की जो खपत है उसमें 15% रिन्यूएबल एनर्जी से हो इसका प्रयास किया जा रहा है.
खैरागांव बना ग्रीन एनर्जी वाला गांव
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना जो चलाई जा रही है, इस क्षेत्र में एक अच्छा प्रयास है. उन्होंने कहा कि यह बड़ी बात है कि जब से यह योजना लागू हुई है राजनांदगांव का खैरागांव प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना से लाभ ले रहा है. वहां के सारे घरों में सोलर प्लेट लगे हुए हैं और पूरा गांव ही सौर ऊर्जा से अपना काम करता है. सीएम ने कहा कि और आने वाले 5 वर्षों में 13 हजार 300 करोड़ के निवेश का लक्ष्य इस क्षेत्र में है. ऊर्जा के क्षेत्र में 5 लाख 60 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर काम छत्तीसगढ़ में चल रहा है.
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