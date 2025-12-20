ETV Bharat / state

कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव खारिज, विपक्ष ने वॉकआउट किया, दूसरे दिन किसान और वोट चोरी के मुद्दे पर हंगामा

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई. पांच घंटे की बहस के बाद ये प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया. जिसके बाद विपक्षी पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट किया. इसके बाद सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

सीएम नायब सैनी के कांग्रेस से सवाल: कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा "मेरे बोलने के बाद अब अविश्वास प्रस्ताव पर मतों की गिनती होगी. मेरा विपक्ष के साथियों से आग्रह है कि वे धैर्य से सुनें. अगर उन्हें टीका-टिप्पणी करनी है, तो वे बाद में करें. इससे पहले, हमारे विपक्ष के साथी 22 फरवरी 2024 को अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे. मेरा विश्वास है कि जब उन्होंने वैसा किया, वैसा आज वे नहीं करेंगे. आपने अपनी बात रख ली है."

'हड़बड़ाहट में लाए अविश्वास प्रस्ताव': सीएम नायब सैनी ने कहा "मेरा मानना है कि विपक्ष ने सरकार पर जो आरोप लगाए हैं, वे तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, लेकिन उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, वे राजनीतिक कुंठा से लगाए हैं. मैंने इनके अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ा है, मैं हैरान हूं कि कहीं इन्होंने ये प्रस्ताव हड़बड़ाहट में तो नहीं ले आए. मैं कहना चाहता हूं कि इन कांग्रेसियों ने अपने सीनियर नेता रघुवीर कादियान को बली का बकरा तो नहीं बना दिया."

रघुवीर कादियान ने जताई आपत्ति: सीएम के बली का बकरा वाले बयान पर रघुवीर कादियान ने आपत्ति जताई. जिसके बाद सीएम नायब सैनी ने कहा "रघुवीर कादियान हमारे दादा है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ये करते हैं नहीं कि नहीं करते हैं ये पता नहीं."

पहले स्पीकर ने रखा था दो घंटे का वक्त: स्पीकर हरविंदर कल्याण ने शुरू में शाम को लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय तय किया था, लेकिन बाद में बहस जारी रहने के कारण समय बढ़ा दिया. इस दौरान कांग्रेस ने वोट चोरी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर सरकार पर तीखा हमला किया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न मुद्दों पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया.

सरकार पर बरसे भूपेंद्र हुड्डा: नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री से कहा "समाज के सभी वर्ग इस सरकार से तंग आ चुके हैं, लेकिन आप इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं. सरकार ने राज्य की आबादी के हर वर्ग का विश्वास खो दिया है. अपनी अलग-अलग प्रणालियों के ज़रिए, इस सरकार ने 'लोकतंत्र' को 'तंत्रलोक' में बदल दिया है." पार्टी ने आगे कहा कि "संवेदनहीन" और "गैर-जिम्मेदार" सरकार ने लोगों का भरोसा खो दिया है.

बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया: मंत्री श्रुति चौधरी और राव नरबीर सिंह सहित बीजेपी सदस्यों ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि मौजूदा सरकार को सदन और हरियाणा के लोगों का "पूरा भरोसा" हासिल है. कई बीजेपी सदस्यों ने कांग्रेस के "वोट चोरी" के आरोप को खारिज किया और कहा कि वे विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी हार से निराश हैं. राव नरबीर ने कहा, "लोगों ने आपको नकार दिया है."

हरियाणा विधानसभा की वर्तमान स्थिति: सदन में बीजेपी के 48 विधायक हैं, जिसमें स्पीकर भी शामिल हैं, कांग्रेस के 37, INLD के 2, जबकि तीन निर्दलीय विधायक सत्ताधारी पार्टी का समर्थन करते हैं.

अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं थे हस्ताक्षर? इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए पूछा कि उसके नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, जिससे विपक्षी सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और वे नारे लगाते हुए सदन के वेल में चले गए. सीएम सैनी ने कहा कि "फरवरी 2024 में भी, कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद वॉकआउट किया था." मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा "वे आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं."

कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया: कांग्रेस द्वारा लाए गए प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि सत्ताधारी पार्टी ने असंवैधानिक तरीकों से और प्रलोभन देकर वोट चुराकर सत्ता हासिल की है. इसमें आरोप लगाया गया कि "यह सरकार लोगों के भरोसे से नहीं बनी है."कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि राज्य के पढ़े-लिखे युवा बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं और रोज़ी-रोटी की तलाश में विदेश जाकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. कांग्रेस ने दावा किया कि हरियाणा के लोग मौजूदा सरकार से तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं.

सदन में गूंजा किसानों का मुद्दा: वरिष्ठ कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने कहा, "आपने असंवैधानिक तरीकों से सरकार बनाई है," जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की. इस बीच, विपक्ष के सदस्य ने BJP पर "वोट चोरी" का आरोप लगाया. कादियान ने कई दूसरे मुद्दों पर भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि इस सरकार में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है.

आदित्य देवीलाल बोले- जनता कांग्रेस को कोस रही: इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने कहा कि "कांग्रेस हमेशा से बीजेपी के साथ रही है. इनकी गड़बड़ियों के कारण हमेशा कांग्रेस के नेता हारे हैं. अब बीजेपी की जब सूबे में तीसरी बार सरकार बनी है, तो ये भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी है. अजय माकन को इन कांग्रेसियों ने राज्यसभा चुनाव हरवा दिया. कांग्रेस विधायक सच्ची बात कह रहे थे. वह कह रहे थे कि कांग्रेस क्यों हारी, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना मुंह फेर लिया. हरियाणा की जनता अब इनके कर्मों को कोस रही है. अगर ये सही होते तो ऐसा नहीं होता. ये मिले हुए हैं, इसी कारण ऐसा हो रहा है."

कांग्रेस पर बरसे महिपाल ढांडा: अविश्वास प्रस्ताव पर मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा "ये हमे संविधान की सीख देते हैं. मैं बताता हूं कि इनके कार्यकाल में जितनी संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं, उतना किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ. ये बाबा साहब का नाम लेने योग्य नहीं है. बाबा साहब का स्टेच्यू तक इन्होंने अपनी सरकार में हरियाणा की धरती पर नहीं लगने दिया. ये तो शुक्र करो जब हमारी सरकार सूबे में आई, तो हमने हर विधानसभा स्तर पर बाबा साहब की मूर्तियां लगाईं. जब इनकी सरकार थी, तो इन्होंने ना तो शिक्षा पर ध्यान दिया ना ही स्वास्थ्य सेवाओं पर. इन्होंने बेटियों को स्कूल तक नहीं जाने दिया. हमारी सरकार में हर जिलें में बेटियों के लिए स्कूल खोले गए."