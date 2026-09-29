नए प्रभारी सुखदेव भगत के तेवर, कांग्रेस में अनुशासन पर सख्त संदेश, जन मुद्दों पर आंदोलन की तैयारी
सुखदेव भगत ने संगठन में अनुशासन को लेकर स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने कहा कि विचारों की भिन्नता स्वीकार, लेकिन अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 29, 2026 at 8:14 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई. जिसमें संगठन की दिशा और आने वाले दिनों की रणनीति पर मंथन हुआ. प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में PCC अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. बैठक के बाद भगत के तेवर और उनके बयानों ने संगठन में अनुशासन के साथ-साथ जन मुद्दों पर कांग्रेस की आगे की सक्रियता के संकेत दिए.
विचारों की आजादी, लेकिन अनुशासनहीनता पर कार्रवाई
सुखदेव भगत ने संगठन में अनुशासन को लेकर स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर विचारों की भिन्नता स्वीकार है, लेकिन अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों में संगठन स्तर पर कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही. नए प्रभारी के इस रुख को संगठन में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.
स्मार्ट मीटर और बिजली बिल पर सरकार को घेरने की तैयारी
बैठक में स्मार्ट मीटर और बिजली बिल का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. सुखदेव भगत ने स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन करने की रणनीति पर चर्चा की है. यानी आने वाले दिनों में स्मार्ट मीटर का मुद्दा कांग्रेस के आंदोलन का प्रमुख आधार बन सकता है.
SIR और 'वोट चोरी' के मुद्दे पर प्रदेशभर में प्रदर्शन
बैठक में SIR और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में प्रदर्शन करेगी. इसके साथ ही जल-जंगल-जमीन और अन्य जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को भी पार्टी की आगामी रणनीति में शामिल किया गया है.
कनेक्ट सेंटर से होगी पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस की समीक्षा
संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी. इसके लिए कनेक्ट सेंटर के जरिए संगठन के पदाधिकारियों के काम का आकलन किए जाने की बात कही गई है. यानी अब सिर्फ जिम्मेदारी देना ही नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी के मुताबिक काम की समीक्षा पर भी जोर रहेगा.
संगठन और आंदोलन, दोनों पर फोकस
राजीव भवन की बैठक में कांग्रेस ने एक तरफ संगठन को मजबूत करने और पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया, तो दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर, बिजली बिल, SIR और अन्य जन मुद्दों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की. ऐसे में नए प्रदेश प्रभारी के तेवर के साथ कांग्रेस अब संगठनात्मक अनुशासन और जमीनी सक्रियता—दोनों मोर्चों पर आगे बढ़ने की तैयारी करती नजर आ रही है.