ETV Bharat / state

नक्सलियों के खात्मे के लिए कांग्रेस ने नहीं बनाया रोडमैप, अब ले रहे झूठा श्रेय: डिप्टी सीएम

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम साय के लीडरशिप में माओवादियों का सफाया हो रहा है.

DEPUTY CM TARGETS CONGRESS
नक्सलियों के खात्मे के लिए कांग्रेस ने नहीं बनाया रोडमैप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 9, 2026 at 7:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने एक बार नक्सलवाद की समस्या को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है. डिप्टी सीएम अरूण साव ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने माओवाद के खात्मे का कोई प्रयास नहीं किया. अब जब हमारी सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, माओवादियों का समूल नाश कर रही तो श्रेय लेने की राजनीति, इनकी ओर से शुरू हो चुकी है.

अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में न तो नक्सल उन्मूलन का कोई ठोस रोडमैप बनाया और न ही ज़मीन पर कोई ठोस कार्य किया. अरूण साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शराब घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमएफ घोटाला और महादेव सट्टा घोटाले हुए, जिससे छत्तीसगढ़ का विकास बाधित हुआ. उस दौर में नक्सलियों को खुली छूट दी गई और सुरक्षाबलों के मनोबल पर सवाल उठाए गए.

मोदी और शाह के संकल्प और साय सरकार के नेतृत्व में निर्णायक कार्रवाई जारी

नवा रायपुर के अटल नगर शासकीय कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए साव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है. अरूण साव ने कहा, सुरक्षाबलों के साहस और रणनीति अभियानों के चलते बड़े इनामी नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं और न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं. पिछले दो वर्षों में हुए ठोस कार्रवाई से बस्तर जल्द नक्सल मुक्त होगा और वहां के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की आएगी.

बस्तर ओलंपिक के सफल आयोजन का दिया उदाहरण

डिप्टी सीएम अरूण साव ने ट्राइबल गेम्स की तैयारियों को लेकर कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर ओलंपिक का सफल आयोजन किया है. अब सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा. अरूण साव ने बताया कि पहली बार होने वाले नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को सौंपी गई है, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार खेलों और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. इससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के युवाओं और खिलाड़ियों को बड़ा फायदा मिलेगा.

डिप्टी सीएम अरूण साव की बड़ी बातें

  • नक्सलियों के खात्मे के लिए कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया रोडमैप, अब ले रहे झूठा श्रेय
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हो रहा नक्सलियों का समूल नाश
  • कांग्रेस ने हमेशा सुरक्षाबलों के शौर्य का किया अपमान
  • नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात
  • कांग्रेस नक्सलवाद के खात्मे में नहीं, घोटालों में व्यस्त थी 5 साल

पति पत्नी निकले करोड़ों का चोर, आईफोन से शुरू हुई चोरी सोने के बिस्किट गायब करने तक पहुंची

राजधानी रायपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी विदेश से लौटा था

दंतेवाड़ा में इस साल का सबसे बड़ा सरेंडर, 63 माओवादियों ने डाले हथियार, पूना मारगेम योजना ने तोड़ी नक्सलियों की कमर

TAGGED:

DEPUTY CM
ARUN SAO
PRIME MINISTER NARENDRA MODI
नेशनल ट्राइबल गेम्स
DEPUTY CM TARGETS CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.