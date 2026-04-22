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कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतु चौधरी का जुबानी हमला, कहा-महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीयत में खोट

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतु चौधरी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: संसद के विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून में संशोधन वाला बिल लोकसभा में गिर जाने के बाद मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतु चौधरी ने आज बुधवार को रांची में संवाददाता सम्मेलन किया. केंद्र की भाजपा सरकार कर रही दुष्प्रचारः ऋतु चौधरी ऋतु चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में महिला आरक्षण विधेयक नहीं, बल्कि परिसीमन बिल पेश किया गया था जिसे विपक्षी दलों ने पूरी एकजुटता से गिरा दिया. ऋतु चौधरी ने कहा कि भाजपा यह दुष्प्रचार कर रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस ही एक मात्र वह पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई के समय से ही महिलाओं के हक और अधिकार की बात की, महिलाओं को उनका हक पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में दिया. अब कांग्रेस चाहती है कि न सिर्फ महिलाओं को लोकसभा-विधानसभा में 33% आरक्षण मिले, बल्कि महिलाओं में भी जो अन्य पिछले वर्ग की महिलाएं (ओबीसी महिलाओं) को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतु चौधरी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत) कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतु चौधरी ने कहा कि ओबीसी महिलाओं को हक और अधिकार से वंचित रखने के लिए भाजपा कुत्सित प्रयास कर रही है. उन्होंने केंद्र सरकार पर देश की महिलाओं को बरगलाने और देश की जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में सरकार द्वारा परिसीमन बिल लाया गया था, जिसे विपक्ष द्वारा गिराया गया. महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार की नीयत में खोट ऋतु चौधरी ने कहा कि 2023 में विपक्ष ने भाजपा का साथ देकर महिला आरक्षण विधेयक पास कराया, लेकिन सरकार की नीयत में खोट था, इसलिए 2024 के चुनाव के पूर्व इसे अधिसूचित कर लागू नहीं किया गया. अगर सरकार की नीयत सही होती तो महिलाओं को 2024 के चुनाव में ही आरक्षण मिल गया होता. 2023 में बिल के साथ जनगणना और परिसीमन की शर्तें लगाकर उसे लागू नहीं किया गया. आनन-फानन में परिसीमन बिल को पेश करने के ढाई वर्षों के बाद महिला आरक्षण विधेयक को अधिसूचित किया गया, इससे सरकार की नीयत में खोट पुख्ता हो जाती है कि वह महिला सशक्तीकरण के खिलाफ है.