कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतु चौधरी का जुबानी हमला, कहा-महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीयत में खोट
रांची में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतु चौधरी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है.
Published : April 22, 2026 at 5:05 PM IST
रांची: संसद के विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून में संशोधन वाला बिल लोकसभा में गिर जाने के बाद मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतु चौधरी ने आज बुधवार को रांची में संवाददाता सम्मेलन किया.
केंद्र की भाजपा सरकार कर रही दुष्प्रचारः ऋतु चौधरी
ऋतु चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में महिला आरक्षण विधेयक नहीं, बल्कि परिसीमन बिल पेश किया गया था जिसे विपक्षी दलों ने पूरी एकजुटता से गिरा दिया. ऋतु चौधरी ने कहा कि भाजपा यह दुष्प्रचार कर रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस ही एक मात्र वह पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई के समय से ही महिलाओं के हक और अधिकार की बात की, महिलाओं को उनका हक पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में दिया. अब कांग्रेस चाहती है कि न सिर्फ महिलाओं को लोकसभा-विधानसभा में 33% आरक्षण मिले, बल्कि महिलाओं में भी जो अन्य पिछले वर्ग की महिलाएं (ओबीसी महिलाओं) को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले.
कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतु चौधरी ने कहा कि ओबीसी महिलाओं को हक और अधिकार से वंचित रखने के लिए भाजपा कुत्सित प्रयास कर रही है. उन्होंने केंद्र सरकार पर देश की महिलाओं को बरगलाने और देश की जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में सरकार द्वारा परिसीमन बिल लाया गया था, जिसे विपक्ष द्वारा गिराया गया.
महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार की नीयत में खोट
ऋतु चौधरी ने कहा कि 2023 में विपक्ष ने भाजपा का साथ देकर महिला आरक्षण विधेयक पास कराया, लेकिन सरकार की नीयत में खोट था, इसलिए 2024 के चुनाव के पूर्व इसे अधिसूचित कर लागू नहीं किया गया. अगर सरकार की नीयत सही होती तो महिलाओं को 2024 के चुनाव में ही आरक्षण मिल गया होता. 2023 में बिल के साथ जनगणना और परिसीमन की शर्तें लगाकर उसे लागू नहीं किया गया. आनन-फानन में परिसीमन बिल को पेश करने के ढाई वर्षों के बाद महिला आरक्षण विधेयक को अधिसूचित किया गया, इससे सरकार की नीयत में खोट पुख्ता हो जाती है कि वह महिला सशक्तीकरण के खिलाफ है.
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की
ऋतु चौधरी ने कहा कि देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की गई. संबोधन के नाम पर महिलाओं और देश से झूठ बोला गया. भाजपा देश में मनमाने ढंग से परिसीमन लागू करना चाहती है. जिस तरह जम्मू कश्मीर में मनमाना परिसीमन लागू किया गया था, जहां जम्मू को ज्यादा और कश्मीर को कम सीटें दी गई. उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा संसद में पेश किया गया परिसीमन बिल देश को तोड़ने वाला था. इस बिल से उत्तर पूर्व, गोवा, दक्षिण भारत के राज्य व्यापक रूप से प्रभावित होते. देश में राजनीतिक रूप से इन राज्यों को हाशिए पर धकेलने की तैयारी थी. इन राज्यों की सीटें घटकर भाजपा वर्तमान के अपने प्रभाव वाले राज्यों में सीटें बढ़ाना चाहती थी.
सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पीएम को लिखा था पत्र
उन्होंने कहा कि 2017 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण बिल लाने की मांग की थी. वहीं 2018 में राहुल गांधी ने 32 लाख हस्ताक्षरों के साथ पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महिला आरक्षण बिल को संसद में लाने की मांग की थी. कांग्रेस चाहती है कि सरकार 543 सीटों पर आज ही महिला आरक्षण कानून लागू करें, ताकि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2029 के चुनाव में 181 की संख्या में हो, लेकिन प्रधानमंत्री इससे दूर भाग रहे हैं. उनकी नीयत महिलाओं को अधिकार देने की नहीं है.
भाजपा के कई सांसद महिला अपराध के आरोपी-ऋतु चौधरी
कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतु चौधरी ने कहा कि एक ओर महिलाओं को मान-सम्मान और उनको अधिकार देने का कांग्रेस का गौरवमयी इतिहास रहा है तो दूसरी ओर भाजपा ऐसी पार्टी है जहां 100 से अधिक ऐसे सांसद हैं जो किसी न किसी महिला के प्रति अपराध करने के आरोपी हैं. कई भाजपा नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि वह सब आज भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं. दूसरी ओर हमारे कांग्रेस के नेता मोतीलाल नेहरू के समय कांग्रेस के प्रस्ताव में ही महिलाओं को अधिकार देने की बात हुई थी. एनी बेसेंट से लेकर इंदिरा गांधी-सोनिया गांधी तक का हमारा स्वर्णिम इतिहास है कि हम महिलाओं को अपमानित नहीं करते, बल्कि उनको उनका हक और अधिकार देते हैं.
वहीं इस मौके पर झारखंड कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी, प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, प्रदेश प्रभारी कमल ठाकुर और सोनाल शांति मौजूद रहे.